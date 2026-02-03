المهارات قبل السفر.. باكستان تؤهل مواطنيها للعمل في الإمارات ودول الخليج

تركز الحكومة الباكستانية على إنشاء مؤسسات تدريب مرموقة لتوفير المهارات الناعمة والتدريب لمواطنيها الذين يتوجهون إلى الإمارات ودول أخرى للعمل، حسبما صرح تشودري سالك حسين، وزير الباكستانيين في الخارج وتنمية الموارد البشرية.
وخلال زيارته للإمارات، صرح بأن هذه التدريبات والمهارات ستعزز قابلية توظيف العمال في الخارج.
وقال حسين إن الحكومة تركز أيضًا على أهمية التدريب قبل المغادرة لإعداد العمال الباكستانيين بشكل أفضل لأسواق العمل الخارجية.
يلعب الباكستانيون المقيمون في الخارج في الإمارات ودول أخرى دورًا حاسمًا في دعم البلاد من حيث التحويلات المالية. يعيش حوالي 10 ملايين باكستاني في دول أجنبية، بما في ذلك أكثر من النصف في دول الخليج. وقد اتخذ أكثر من 1.7 مليون باكستاني الإمارات وطنًا ثانيًا لهم.
جاءت تصريحات الوزير’ خلال زيارته للإمارات. ويوم الاثنين، قام بجولة في القنصلية الباكستانية في دبي واستعرض تقديم الخدمات القنصلية، بما في ذلك إصدار جوازات السفر، وبطاقات الهوية الوطنية، ورعاية المجتمع، وغيرها من خدمات التسهيل العام.
ناقش حسين محمد، القنصل العام لباكستان في دبي، والوزير القضايا المتعلقة برعاية وتسهيل شؤون المواطنين الباكستانيين المقيمين في الإمارات.
صرح تشودري سالك حسين في وقت سابق أن حكومته تخطط لتوفير وظائف لـ 800 ألف مواطن في دول أجنبية، بما في ذلك الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرها، هذا العام. وهذا يمثل زيادة قدرها 60 ألفًا عن العام الماضي.
في عام 2025، سافر حوالي 740 ألف باكستاني إلى الخارج للعمل.
في يناير 2026، اتفقت الإمارات وباكستان على توقيع اتفاقية “تخليص ما قبل الهجرة” للمواطنين الباكستانيين المسافرين إلى الإمارات. سيتم إطلاق النظام أولاً على أساس تجريبي. تم اختيار كراتشي كموقع مبدئي.
خلال زيارته لدولة الإمارات، عقد سالك حسين اجتماعاً مع رباب عبد الله العصيمي، المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة (PAM) في الكويت. وناقشا سبل تعزيز التعاون في قطاع العمل.
صرح الوزير الباكستاني أن بلاده تقدر بشدة علاقاتها القوية وطويلة الأمد مع الكويت وهي مستعدة لتوقيع مذكرة التفاهم المقترحة بشأن العمل، والتي يمكن الانتهاء منها خلال الزيارة المرتقبة لولي عهد الكويت إلى باكستان.
كما طلب الوزير الوصول إلى بوابة PAM للعمال الباكستانيين ومروجي التوظيف في الخارج لتسهيل عمليات التوظيف.
اتفق الجانبان على إضفاء الطابع المؤسسي على المشاورات والارتباطات المتبادلة المنتظمة.