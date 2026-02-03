المهارات قبل السفر.. باكستان تؤهل مواطنيها للعمل في الإمارات ودول الخليج

يلعب الباكستانيون المقيمون في الخارج في الإمارات ودول أخرى دورًا حاسمًا في دعم البلاد من حيث التحويلات المالية. يعيش حوالي 10 ملايين باكستاني في دول أجنبية، بما في ذلك أكثر من النصف في دول الخليج. وقد اتخذ أكثر من 1.7 مليون باكستاني الإمارات وطنًا ثانيًا لهم.