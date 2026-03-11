المنامة تودع "شهيدة السيف" تحت زخات المطر بعد استهداف مبنى سكني

احتشد جموع من المواطنين البحرينيين للمشاركة في مراسم تشييع جثمان الشابة سارة عبد الحميد دشتي (29 عاماً)، التي استشهدت جراء هجوم إيراني استهدف مبنى سكنياً في ضاحية السيف. وحمل المشيعون نعش الفقيدة وسط أجواء من الحزن، مؤيدين وداعمين لوالدها المكلوم.
وكانت وزارة الداخلية البحرينية قد أعلنت يوم الثلاثاء، 10 مارس 2026، أن الهجوم أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص آخرين إلى جانب سارة. وتتعرض دول الخليج، ومن بينها البحرين، لهجمات إيرانية منذ اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير الماضي.
"هي شهيدة الوطن"
أظهرت مشاهد الجنازة المشيعين وهم يحملون النعش الملفوف بالقماش الأسود تحت زخات المطر الغزير، قبل مواراتها الثرى. وعقب الدفن، قدم الحاضرون التعازي لوالدها الذي لم يستطع تملك دموعه أثناء حديثه لوسائل الإعلام.
وقال والد سارة لمراسل وكالة فرانس برس في موقع الجنازة: "هي شهيدة بكل تأكيد، فداء للوطن. ماذا عساي أن أقول.. لقد فقدتها".
تعازٍ رسمية ووحدة وطنية
حضر التشييع مسؤول بحريني لتقديم واجب العزاء، ناقلاً تعازي الشيخ خالد بن حمود، محافظ العاصمة، إلى أسرة الفقيدة. وصرح المسؤول قائلاً: "مثل هذه الأحداث لا تزيد شعب البحرين إلا قوة وتماسكاً".
كما أضاف مسؤول آخر: "خسائر الحرب هي خسارة للجميع؛ لا يوجد رابح فيها. نسأل الله أن يحفظ وطننا البحرين ويحمي الجميع، ونتمنى أن تنتهي هذه الحروب سريعاً بإذن الله".
وذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية أنه قد تمت مواراة جثمان سارة الثرى في مقبرة الحورة بالمنامة.