المملكة العربية السعودية تعلن أول أيام عيد الفطر بعد عدم رؤية هلال شوال

أعلنت المملكة العربية السعودية أن عيد الفطر لعام 2026 سيوافق يوم الجمعة 20 مارس، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شهر شوال اليوم.
وكان قد تم حث المسلمين في جميع أنحاء المملكة في وقت سابق على تحري رؤية هلال شوال الذي يمثل نهاية شهر رمضان. وكانت السلطات في المملكة العربية السعودية قد أعلنت بالفعل عن عطلات رسمية لموظفي القطاعين الخاص والحكومي في كافة أنحاء المملكة.
ومن المقرر أن تبدأ العطلة الرسمية في المملكة يوم الأربعاء 18 مارس، والذي يوافق 29 رمضان 1447 هـ، وتستمر لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين.
في غضون ذلك، أعلنت الإمارات العربية المتحدة بالفعل عن عطلة عيد الفطر الرسمية للموظفين في القطاعين الاتحادي والخاص. بالنسبة للجهات الحكومية الاتحادية، ستبدأ عطلة عيد الفطر يوم الخميس، 19 مارس 2026، وتستمر حتى الأحد، 22 مارس 2026. وستستأنف ساعات العمل الرسمية يوم الاثنين، 23 مارس 2026.
بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، ستستمر العطلة من الخميس، 19 مارس 2026، حتى السبت، 21 مارس 2026. وسيتعين على الموظفين الذين يعملون عادة أيام الأحد العودة إلى العمل يوم الأحد، 22 مارس.
أوضحت السلطات أنه إذا استمر شهر رمضان المبارك 30 يومًا، فسيتم تمديد عطلة القطاع الخاص حتى الأحد، 22 مارس 2026. وينطبق الإعلان في جميع أنحاء الإمارات ويتبع الإرشادات المعمول بها لجداول العطلات في القطاعين العام والخاص.