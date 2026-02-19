الملك"تشارلز" يرفع الغطاء عن الأمير"أندرو" بعد توقيفه

قال ملك بريطانيا تشارلز يوم الخميس إنه تلقى بـ "بالغ القلق" نبأ اعتقال شقيقه الأصغر، الأمير السابق أندرو، مضيفًا أن القانون يجب أن يأخذ مجراه.

"لقد علمت ببالغ القلق نبأ أندرو ماونتباتن-ويندسور والاشتباه في سوء سلوكه في منصب عام،" قال تشارلز في بيان.

"ما يلي الآن هو العملية الكاملة والعادلة والسليمة التي يتم من خلالها التحقيق في هذه المسألة بالطريقة المناسبة ومن قبل السلطات المختصة ... دعوني أقول بوضوح: يجب أن يأخذ القانون مجراه."

تم اعتقال أندرو ماونتباتن-ويندسور يوم الخميس للاشتباه في سوء سلوكه في منصب عام بسبب مزاعم بأنه أرسل وثائق حكومية سرية إلى جيفري إبستين.

تتبع الشرطة البريطانية ممارسة عامة بعدم تسمية المشتبه بهم علنًا، لكنها قدمت تفاصيل حددت الأمير السابق، الذي يخضع للتحقيق بشأن مزاعم بأنه مرر وثائق إلى مرتكب الجرائم الجنسية المدان الراحل أثناء عمله كمبعوث تجاري.

قالت شرطة وادي التايمز، التي ذكرت في وقت سابق من هذا الشهر أنها تحقق في المزاعم، إن رجلاً في الستينيات من عمره قد تم اعتقاله وهو الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة.

"بعد تقييم شامل، فتحنا الآن تحقيقًا في هذا الادعاء بسوء السلوك في منصب عام،" قال مساعد قائد شرطة وادي التايمز، أوليفر رايت، في بيان.

"من المهم أن نحمي نزاهة وموضوعية تحقيقنا بينما نعمل مع شركائنا للتحقيق في هذه الجريمة المزعومة. نحن نتفهم الاهتمام العام الكبير بهذه القضية، وسنقدم تحديثات في الوقت المناسب."

لطالما نفى الأمير السابق، الابن الثاني للملكة إليزابيث الراحلة الذي كان يحتفل بعيد ميلاده السادس والستين يوم الخميس، ارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإبستين، وقال إنه يأسف على صداقتهما.

لكنه لم يستجب لطلبات التعليق منذ أحدث إصدار جماعي للوثائق من قبل الحكومة الأمريكية. لم يكن هناك تعليق فوري من قصر باكنغهام. لم يرد مكتب أندرو على طلب للتعليق.

القبض عليه لا يعني أنه مذنب بأي جريمة.

سيارات الشرطة غير المميزة

وفقًا لإرشادات الشرطة البريطانية، رفضت القوة تسمية ماونتباتن-ويندسور، لكن الاستفسارات حول قضية الأمير السابق' تم إحالتها إلى بيان رايت'.

كما نشرت وسائل الإعلام البريطانية صورًا لست سيارات شرطة غير مميزة وحوالي ثمانية ضباط بملابس مدنية وصلوا إلى مزرعة وود في ملكية ساندرينغهام بشرق إنجلترا حيث يعيش ماونتباتن-ويندسور الآن.

قالت شرطة وادي التايمز إن الضباط كانوا يفتشون أيضًا عقارًا في بيركشاير، حيث اعتاد الأمير العيش في ملكية الملك' حتى أُجبر على المغادرة وسط غضب من الكشف عن فضائح إبستين.

تصل عقوبة الإدانة بسوء السلوك في منصب عام إلى السجن المؤبد كحد أقصى، ويجب التعامل معها في محكمة التاج، التي تتعامل فقط مع أخطر الجرائم الجنائية.

في عام 2022، سوى الأمير السابق دعوى مدنية رفعتها في الولايات المتحدة الراحلة فيرجينيا جوفري التي اتهمته بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت مراهقة. تحقيق الشرطة لا يتعلق بهذا أو بأي ادعاء آخر بسوء سلوك جنسي.

أُجبر الأمير السابق على التخلي عن جميع واجباته الملكية الرسمية في عام 2019 بسبب علاقاته مع إبستين، ثم جُرّد من قبل أخيه الأكبر من ألقابه وأوسمته في أكتوبر الماضي وسط المزيد من الكشوفات حول علاقتهما.