المغنية الهندية"شيترا آير" تنعى وفاة شقيقتها في عمان

توفيت المغتربة الهندية "شارادا آير" في "حادث غريب" أثناء رحلة تسلق في وادي غول، المعروف باسم جراند كانيون العرب، في جبل شمس بعمان، وفق أختها "شيترا آير".

وشاركت شيترا، وهي مغنية هندية، تحية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأختها "المزعجة، ولكن المحبوبة."