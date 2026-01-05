المغنية الهندية"شيترا آير" تنعى وفاة شقيقتها في عمان

توفيت المغتربة الهندية "شارادا آير" في "حادث غريب" أثناء رحلة تسلق في وادي غول، المعروف باسم جراند كانيون العرب، في جبل شمس بعمان، وفق أختها "شيترا آير".
وشاركت شيترا، وهي مغنية هندية، تحية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي لأختها "المزعجة، ولكن المحبوبة."
شارادا مقيمة في عمان وتنحدر من كيرالا، وفقًا لتقارير إعلامية. يتم نقل جثمانها إلى كيرالا، وستقام الطقوس الأخيرة في 7 يناير في المنزل العائلي، قالت شيترا.
"ماذا سأفعل؟ كيف سأواصل العيش بدون صوتك المزعج الذي لا يتوقف عن الثرثرة في الطرف الآخر من الهاتف؟ أو الصراخ من الغرفة المجاورة؟ أو فقط .. كونك مزعجة. كونك الشقية. كونك أنت،" قالت شيترا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة صور شارادا.