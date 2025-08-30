المعتمرون يؤدون صلاة المغرب في الكعبة رغم الأمطار الغزيرة

مع انطلاق أذان المغرب في مكة المكرمة يوم الجمعة 29 أغسطس/آب، استعد المعتمرون للركوع عبادة، لكنهم لاقوا نعمة هطول أمطار غزيرة.
وأدى المصلون بإمامة الشيخ ماهر المعيقلي صلاة العيد دون أن تتأثر بهطول الأمطار التي هطلت على الساحة المقدسة، مما أضاف أجواء حالمة على هذه اللحظة.
نشر الحرمين فيديو على X يُظهر مشهدًا مُذهلًا، حيث يُظهر المصلين وهم يتأقلمون مع هطول الأمطار الغزيرة بطرق مُختلفة. لجأ العديد من الحجاج إلى تغطية رؤوسهم بالشالات أو سجادات الصلاة، بينما فتح آخرون المظلات للحماية من المطر.
ورغم التقلبات الجوية المفاجئة، إلا أن الأجواء ظلت هادئة وخالية من الهموم، وواصل المصلون صلاتهم حول الكعبة.
ألق نظرة على هذا الفيديو الذي تمت مشاركته بواسطة Inside the Haramain على X:
وأظهر مقطع فيديو آخر أرضيات الرخام البيضاء المبللة بعد هطول الأمطار، والحجاج يصلون في انسجام تام، ألقي نظرة:
أصدر المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية تنبيهاً باللون الأصفر لمنطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، محذراً من هطول أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة وانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.
ونصحت الهيئة المواطنين والمقيمين والحجاج بتوخي الحذر خلال حالة الطقس غير المستقرة، مشيرة إلى أن مثل هذه الظروف قد تؤثر على الأنشطة الخارجية والسلامة المرورية.