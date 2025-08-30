المعتمرون يؤدون صلاة المغرب في الكعبة رغم الأمطار الغزيرة

نشر الحرمين فيديو على X يُظهر مشهدًا مُذهلًا، حيث يُظهر المصلين وهم يتأقلمون مع هطول الأمطار الغزيرة بطرق مُختلفة. لجأ العديد من الحجاج إلى تغطية رؤوسهم بالشالات أو سجادات الصلاة، بينما فتح آخرون المظلات للحماية من المطر.