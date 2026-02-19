مواعيد رمضانية جديدة لزيارة الروضة في المسجد النبوي

الروضة، التي تُترجم في اللغة العربية إلى 'الحديقة'، أو رياض الجنة، تشير إلى المنطقة الواقعة بين قبر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومنبره، وهو منبر مرتفع في المسجد، يقع على يمين المحراب، حيث يقف الإمام لإلقاء الخطب، خاصة يوم الجمعة.