مواعيد رمضانية جديدة لزيارة الروضة في المسجد النبوي

أعلنت المملكة العربية السعودية عن ساعات زيارة الروضة (رياض الجنة) في المسجد النبوي بالمدينة المنورة خلال شهر رمضان المبارك.
الروضة، التي تُترجم في اللغة العربية إلى 'الحديقة'، أو رياض الجنة، تشير إلى المنطقة الواقعة بين قبر النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) ومنبره، وهو منبر مرتفع في المسجد، يقع على يمين المحراب، حيث يقف الإمام لإلقاء الخطب، خاصة يوم الجمعة.
إنه مكان ذو أهمية روحية وتاريخية عظيمة، ويحتوي على ستة أعمدة تقف في الأماكن الدقيقة التي كانت تقف فيها الأعمدة الأصلية، المصنوعة من جذوع النخيل، خلال حياة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
للمؤمنين الذين يزورون المسجد، يعتبر الصلاة في هذه المنطقة ذات أجر عظيم.
من المعروف أن هذه المنطقة المفروشة تشهد ازدحامًا طوال معظم أوقات العام، مع وجود لوائح صارمة لضمان إدارة الحشود والسلامة. وخلال شهر رمضان المبارك، غيرت سلطة المسجد مواعيد الزيارات.
يجب على الراغبين في الزيارة حجز موعد مسبق عبر تطبيق نسك.
خلال الأيام العشرين الأولى من رمضان
الرجال:
الفترة الأولى: من 11 مساءً إلى 1:40 صباحًا
الفترة الثانية: من 6 صباحًا إلى 11 صباحًا
النساء:
الفترة الأولى: 11:20 صباحًا إلى 8 مساءً
الفترة الثانية: 2 صباحًا إلى 5 صباحًا
خلال الأيام العشرة الأخيرة من رمضان
النساء:
من 6 صباحًا إلى 11 صباحًا
الرجال:
الفترة الأولى: 11:20 صباحًا إلى 8 مساءً
الفترة الثانية: 11 مساءً إلى 12 صباحًا
الفترة الثالثة: 2 صباحًا إلى 5 صباحًا