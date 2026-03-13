المتحدث باسم الخارجية القطرية: ما نشهده اليوم هو "حرب إقليمية" يمكن احتواؤها بصعوبة

لعبت قطر دور الوسيط من الطرف الثالث في صراعات مختلفة على مدى العقود القليلة الماضية، حيث تفاوضت بين الدول وأبرمت اتفاقيات سلام. وصرح ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، بأن الحرب الإقليمية التي أتمت الآن أسبوعها الثاني، كانت أيضاً أمراً قد حذروا منه مسبقاً.
وفي إحاطة إعلامية في وقت سابق من هذا الأسبوع، قال الأنصاري، الذي يشغل أيضاً منصب مستشار رئيس الوزراء القطري، إنهم منذ عام 2023 وهم يحذرون العالم من الأزمة الإقليمية وتداعياتها العالمية.
"لقد حذرنا لسنوات عديدة من أن التصعيد إذا ترك دون رادع سيؤدي إلى نتائج كارثية. نحن الآن في تلك اللحظة التي نشهد فيها هذه النتائج الكارثية في جميع أنحاء المنطقة. يمكنك وضع خريطة للمنطقة أمامك ولن تتمكن من العثور على نقطة أو مساحة واحدة لا يحدث فيها تصعيد."
وأضاف: "هذا هو بالضبط ما كنا نقوله منذ اليوم الأول. هذه هي أكبر جملة 'لقد أخبرتكم بذلك' (I told you so) في تاريخ هذا النوع من التحذيرات في العالم. لقد قلنا منذ اليوم الأول إن التصعيد الذي بدأ في عام 2023، إذا ترك دون رادع، سيؤدي إلى حرب إقليمية."
وتابع قائلاً: "ما نشهده الآن هو حرب إقليمية لا يزال من الممكن احتواؤها. لكن المسار الذي نسلكه حالياً هو مسار خطير للغاية بالنسبة للمنطقة، ونحن نواصل التحذير مرة أخرى من أن ترك هذا الأمر دون رادع وانتقال الصراع من غرف المفاوضات إلى ساحات القتال سيؤدي إلى نتائج أكثر كارثية لشعوب المنطقة."
وقال الأنصاري إن الجلوس إلى طاولة المفاوضات بسرعة ووقف الهجمات من شأنه أن يفيد شعوب المنطقة والسلم والأمن الدوليين، ويعزز الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار إلى أن قطر تواصل جهودها الدبلوماسية المشتركة مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الاجتماعات والاتصالات المستمرة لضمان التنسيق الكامل على المستويين الدفاعي والسياسي.