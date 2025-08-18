الكويت: 4 أنواع من التأشيرات وفق النظام الإلكتروني الجديد

الجميع مرحب بهم. هذه هي الرسالة التي نقلها المسؤولون الكويتيون عندما أعلنوا عن خطة شاملة لتنشيط السياحة وجذب الزوار من خلال تسهيل عملية إصدار التأشيرات.
وفي مؤتمر صحفي عقد مؤخرا، سلط مسؤول كويتي من الإدارة العامة لشؤون الإقامة الضوء على كيفية تبسيط إجراءات التأشيرة الجديدة للزائرين الذين يخططون للسفر إلى الدولة الخليجية.
وقال المقدم عبد العزيز الكندري مساعد مدير الخدمات الإلكترونية في الإدارة، إن التعديل الجديد يوفر أربعة أنواع من التأشيرات الإلكترونية لجميع الجنسيات باستثناء الإسرائيليين.
وفيما يلي الخيارات الأربعة الجديدة التي قدمتها السلطات الكويتية:
هناك أربع فئات من التأشيرات السياحية بموجب النظام الجديد:
١ - يحق لمواطني ٥٢ دولة الحصول على تأشيرة دخول دون قيود. ويشترط فقط امتلاك جواز سفر صالح لأكثر من ستة أشهر من تاريخ الدخول.
هذه الدول هي: إسبانيا - البرتغال - جمهورية التشيك - الدنمارك - السويد - الفاتيكان - ألمانيا - النرويج - فنلندا - اليابان - اليونان - أيرلندا - أستراليا - إستونيا - إيطاليا - أندورا - أيسلندا - بروناي - المملكة المتحدة - بلجيكا - بلغاريا - بوتان - بولندا - الولايات المتحدة - رومانيا - سان مورينو - سلوفاكيا - سلوفينيا - سنغافورة - سويسرا - فرنسا - كرواتيا - كمبوديا - كندا - كوريا الجنوبية - لاتفيا - لاوس - لوكسمبورغ - مالطا - ماليزيا - موناكو - نيوزيلندا - المجر - هولندا - هونغ كونغ - النمسا - أوكرانيا - جورجيا - قبرص - ليختنشتاين - ليتوانيا - تركيا
٢ - المهنيون ذوو القدرة المالية على السفر والسياحة، والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول شنغن. يشترط أن يمتلكوا:
جواز سفر صالح لمدة تزيد عن 6 أشهر
للمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي: إقامة سارية المفعول تبين المهنة بشكل واضح وتكون صالحة لمدة تزيد عن 6 أشهر
تشمل المهن المؤهلة القضاة والمدعين العامين ورجال الأعمال والمديرين والأطباء والصيادلة والمحامين وأعضاء السلك الدبلوماسي وأساتذة الجامعات والمساهمين والمديرين والمسؤولين والمهندسين والمستشارين والصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام ومحللي النظم ومبرمجي الكمبيوتر والطيارين
3 - رعايا الدول الأخرى (لم يتم تفعيلها بعد)
تشمل هذه الفئة من يثبتون قدرتهم المالية بالطرق التي تحددها السلطات الكويتية. ويشترط فيهم:
جواز سفر صالح لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ الدخول
إثبات الملاءة المالية من خلال كشف حساب بنكي حديث
حجز فندق مؤكد طوال مدة الإقامة
سيتم خصم مبلغ تأمين من بطاقة ائتمان الزائر (فيزا أو ماستركارد) عند دفع التأشيرة. يُحصّل هذا المبلغ في حال المخالفة، ويُسترد عند المغادرة.
٤ - المتقدمون للحصول على تأشيرة لحضور فعاليات وأنشطة دولية ومحلية. تُحدد متطلبات هذه الفئة بناءً على كل فعالية أو نشاط في حينه.
تأتي التأشيرات السياحية في شكلين:
دخول مرة واحدة لمدة 1 أو 2 أو 3 أشهر بصلاحية 30 يومًا.
دخول متعدد لمدة 3 أو 6 أشهر أو سنة واحدة مع مدة إقامة لا تتجاوز 30 يومًا لكل دخول.
للحصول على هذه التأشيرة، يُطلب من المتقدمين تقديم وثيقة تثبت صلة القرابة باللغة العربية أو مترجمة إليها من مكتب ترجمة معتمد. يمكن أن تكون هذه الوثيقة عقد زواج أو شهادة ميلاد.
يمكن أن تكون العلاقة حتى الدرجة الرابعة بالدم أو الدرجة الثالثة بالزواج.
تأتي تأشيرات الزيارة العائلية في شكلين:
دخول واحد لمدة 1 أو 2 أو 3 أشهر بصلاحية 30 يومًا
- الدخول المتعدد لمدة 3 أو 6 أشهر أو سنة واحدة، مع عدم تجاوز مدة الإقامة 30 يومًا لكل دخول.
يتم منحها للأفراد الذين ترغب جهة خاصة - مثل شركة أو منظمة - في دعوتهم للزيارة لأغراض تجارية.
ويأتي في شكلين:
دخول واحد لمدة شهر واحد وصلاحية 30 يومًا
- الدخول المتعدد لمدة 3 أو 6 أشهر أو سنة واحدة، مع عدم تجاوز مدة الإقامة 30 يومًا لكل دخول.
يتم منحها للأفراد الذين ترغب جهة حكومية في دعوتهم لزيارة الكويت من الخارج لأغراض تتعلق بتلك الجهة الحكومية.
لا توجد متطلبات محددة للحصول على تأشيرة زيارة حكومية؛ بل تحدد الجهات الحكومية الحاجة للزيارة.
ويأتي في شكلين:
دخول مرة واحدة لمدة 1 أو 2 أو 3 أشهر، بصلاحية 30 يومًا.
- الدخول المتعدد لمدة 3 أو 6 أشهر أو سنة واحدة، مع عدم تجاوز مدة الإقامة 30 يومًا لكل دخول.
رسوم التأشيرات الجديدة هي 3 دنانير كويتية (حوالي 36 درهمًا إماراتيًا). للاطلاع على دليل مفصل خطوة بخطوة حول كيفية التقديم، شاهد هذا الفيديو: