الكويت: لاصحة لخبر تعديل أوضاع مخالفي الإقامة بـ "الكفالة العائلية"

قالت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، إنها لم تصدر أي تعميم يسمح للمخالفين لبعض إقامات الإقامة بتعديل أوضاعهم.
وبموجب المادة 22 المحدثة، يمكن للمقيمين رعاية أحد أفراد الأسرة بموجب شروط معينة في الكويت، مثل الحد الأدنى للدخل.
أكدت الوزارة عدم اتخاذ أي قرارات من هذا القبيل بحق المخالفين لشروط الإقامة "الالتحاق بكفيل". وأضافت: "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارٍ عن الصحة تمامًا".
وأكدت الهيئة أن أي قرار أو تعميم يخص وزارة الداخلية لن يتم الإعلان عنه إلا عبر القنوات الرسمية، داعية الجمهور إلى التأكد من المعلومات قبل نشر أو تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الوزارة عبر منصاتها الرسمية.
وفي الشهر الماضي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للمادة (22) – كفالة الأسرة، حيث تم ترحيل المخالفين والكفلاء.