عالم

الكويت: لاصحة لخبر تعديل أوضاع مخالفي الإقامة بـ "الكفالة العائلية"

الشهر الماضي تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين للمادة 22 الخاصة بكفالة الأسرة حيث تم ترحيل المخالفين والكفلاء
الصورة: ملف وكالة فرانس برس

الصورة: ملف وكالة فرانس برس

تاريخ النشر

قالت وزارة الداخلية الكويتية، الجمعة، إنها لم تصدر أي تعميم يسمح للمخالفين لبعض إقامات الإقامة بتعديل أوضاعهم.

وبموجب المادة 22 المحدثة، يمكن للمقيمين رعاية أحد أفراد الأسرة بموجب شروط معينة في الكويت، مثل الحد الأدنى للدخل.

أكدت الوزارة عدم اتخاذ أي قرارات من هذا القبيل بحق المخالفين لشروط الإقامة "الالتحاق بكفيل". وأضافت: "ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن عارٍ عن الصحة تمامًا".

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وأكدت الهيئة أن أي قرار أو تعميم يخص وزارة الداخلية لن يتم الإعلان عنه إلا عبر القنوات الرسمية، داعية الجمهور إلى التأكد من المعلومات قبل نشر أو تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الوزارة عبر منصاتها الرسمية.

وفي الشهر الماضي تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للمادة (22) – كفالة الأسرة، حيث تم ترحيل المخالفين والكفلاء.

الإمارات العربية المتحدة: هل يمكن للأب الاستمرار في كفالة أسرته إذا انتقل إلى بلد آخر؟ الكويت: شرح 4 تأشيرات عبر النظام الإلكتروني الجديد: الرسوم، المدة، وكيفية التقديم. الكويت تُلزم العاملين الوافدين في القطاع الخاص بإصدار تصاريح الخروج.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com