الكويت: لاصحة لخبر تعديل أوضاع مخالفي الإقامة بـ "الكفالة العائلية"

وأكدت الهيئة أن أي قرار أو تعميم يخص وزارة الداخلية لن يتم الإعلان عنه إلا عبر القنوات الرسمية، داعية الجمهور إلى التأكد من المعلومات قبل نشر أو تداول الأخبار، والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الوزارة عبر منصاتها الرسمية.