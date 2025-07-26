الكويت: ضبط طيار وطبيب لحيازة ذخيرة وكحول غير مرخص

في حملة واسعة النطاق على الأسلحة غير القانونية والمشروبات الكحولية، ألقت وزارة الداخلية الكويتية القبض على اثنين من موظفي الخطوط الجوية - أحدهما طبيب والآخر طيار - بتهمة حيازة ذخيرة غير مرخصة وكميات كبيرة من المشروبات الكحولية.
بدأت العملية في مطار الكويت الدولي، حيث اكتشف رجال الجمارك 64 طلقة ذخيرة في أمتعة طبيب يعمل في إحدى شركات الطيران المحلية.
وعند الاستجواب، اعترف الطبيب بأن الذخيرة كانت ملكه، وزعم أنها تم توفيرها من قبل شخص آخر - طيار يعمل لدى نفس شركة الطيران.
بناءً على هذا الدليل، ألقت قوات الأمن القبض على الطيار في المطار. وخلال التحقيق معه، اعترف الطيار بما قاله الطبيب. وحصلت السلطات على أمر تفتيش لمنزله وسيارته، وكشف التفتيش اللاحق عن وجود 500 طلقة ذخيرة غير مرخصة مخبأة في منزل الطيار.
أسفرت التحقيقات الإضافية عن العثور على عقار آخر مملوك للطيار في منطقة الشعب البحري، حيث عثرت السلطات على 87 زجاجة مشروبات كحولية، بالإضافة إلى مواد تُستخدم في إنتاج الكحول محلي الصنع. واعترف الطيار بإنتاج الكحول في منزله باستخدام مواد طلبها من مواقع إلكترونية.
تم توجيه التهم للمشتبه بهما وإحالتهما إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.