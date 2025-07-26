الكويت: ضبط طيار وطبيب لحيازة ذخيرة وكحول غير مرخص

بناءً على هذا الدليل، ألقت قوات الأمن القبض على الطيار في المطار. وخلال التحقيق معه، اعترف الطيار بما قاله الطبيب. وحصلت السلطات على أمر تفتيش لمنزله وسيارته، وكشف التفتيش اللاحق عن وجود 500 طلقة ذخيرة غير مرخصة مخبأة في منزل الطيار.