الكويت: ضبط شبكة فساد كبرى تتبادل الرشاوى مقابل مزايا غير مشروعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شبكة فساد تقوم بتبادل الرشاوى مقابل مكاسب مالية.

واتخذت الهيئة إجراءاتها ضد الشبكة التي تضم خمسة أعضاء من اتحاد ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية، وست شركات تجارية، و14 وسيطاً وموظفاً.

وقد حصلوا على رشاوى مالية من بعض الشركات التجارية مقابل الترويج لمنتجات هذه الشركات وإعطائها الأولوية داخل الجمعيات التعاونية، مخالفين بذلك الأنظمة والقوانين.