الكويت: ضبط شبكة فساد كبرى تتبادل الرشاوى مقابل مزايا غير مشروعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية القبض على شبكة فساد تقوم بتبادل الرشاوى مقابل مكاسب مالية.
واتخذت الهيئة إجراءاتها ضد الشبكة التي تضم خمسة أعضاء من اتحاد ومجالس إدارة الجمعيات التعاونية، وست شركات تجارية، و14 وسيطاً وموظفاً.
وقد حصلوا على رشاوى مالية من بعض الشركات التجارية مقابل الترويج لمنتجات هذه الشركات وإعطائها الأولوية داخل الجمعيات التعاونية، مخالفين بذلك الأنظمة والقوانين.
وتم القبض على الأعضاء بعد أن فتحت الهيئة تحقيقا وجمعت أدلة تؤكد تورط عدد من الشركات والوسطاء في عرض مبالغ نقدية على المعنيين مقابل مزايا غير مشروعة.
كما أُلقي القبض على عدد من الوسطاء المسؤولين عن تحويل وتسليم الأموال. واعترف جميع المشتبه بهم بالتهم المنسوبة إليهم بعد مواجهتهم بالأدلة.
تم القبض على تسعة عشر فردًا في حادثين منفصلين وهم على النحو التالي:
أربعة أعضاء من اتحاد الجمعيات التعاونية
أحد أعضاء مجلس إدارة إحدى الجمعيات التعاونية
ثلاثة وسطاء بين الشركات وأعضاء مجلس الإدارة
اثنين من موظفي الاتحاد والجمعيات التعاونية
تسعة موظفين من الشركات التجارية المعنية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهة المختصة.