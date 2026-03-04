عالم

الكويت: شظايا طائرة مسيرة تنهي حياة طفلة "11 عاماً" وسط منطقة سكنية

تم إجراء جهود الإنعاش أثناء نقلها إلى المستشفى واستمرت لما يقرب من نصف ساعة بعد وصولها إلى المرفق الطبي
لاريب طارق أنور
توفيت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في الكويت بعد إصابتها بشظايا سقطت في منطقة سكنية وسط الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني المستمر، حسبما أعلنت وزارة الصحة في البلاد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس.

أصيبت الفتاة الصغيرة، وهي مقيمة في الكويت، في العاصمة الكويتية. وبعد تلقي بلاغات بالحادث، استجابت فرق الطوارئ الطبية على الفور ووصلت إلى الموقع.

تم إجراء جهود الإنعاش في سيارة الإسعاف أثناء نقل الفتاة إلى مستشفى الأميري واستمرت لما يقرب من نصف ساعة بعد وصولها إلى المرفق الطبي.

للأسف، توفيت متأثرة بإصاباتها، على الرغم من محاولات إنقاذ حياتها.

الفتاة الصغيرة، التي ينجو من عائلتها أربعة أفراد — بمن فيهم والدتها — تخضع حاليًا لتقييم طبي وتم وضعهم تحت الملاحظة في المستشفى لضمان سلامتهم ومراقبة حالتهم الصحية.

قدمت الوزارة خالص تعازيها ومواساتها العميقة لأسرة الفتاة، داعية الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

