الكويت: شظايا طائرة مسيرة تنهي حياة طفلة "11 عاماً" وسط منطقة سكنية

توفيت فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا في الكويت بعد إصابتها بشظايا سقطت في منطقة سكنية وسط الصراع الإسرائيلي الأمريكي الإيراني المستمر، حسبما أعلنت وزارة الصحة في البلاد يوم الأربعاء الموافق 4 مارس.