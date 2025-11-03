الكويت: سحب ألعاب "لابوبو" من الأسواق لمخاوف مرتبطة بالسلامة

سحبت الكويت لعبة "لابوبو" الشهيرة من الأسواق بسبب مخاطرها على السلامة.
أعلنت وزارة التجارة والصناعة في البلاد أنها ستسحب منتج (TOY3378 LABUBU) بسبب وجود عيب في التصنيع يؤدي إلى انفصال بعض الأجزاء بسهولة، مما يعرض الأطفال لخطر الاختناق.
ودعت الهيئة المواطنين إلى التوقف عن استخدام المنتج والتواصل مع الشركة لإعادته واسترداد المبلغ المدفوع.
كما حثت المستهلكين على التواصل مع الهيئة للإبلاغ عن أي حادث أو استفسار.
ما هي دمية لابوبو؟ هذه الدمية الغريبة والجامحة تغزو الإنترنت وتخطف الأضواء.
ابتكر الرسام كاسينغ لونغ، المولود في هونغ كونغ والمُنشأ في هولندا، هذه الدمية الشبيهة بالوحش، مستوحيًا من التراث الشعبي لتأليف سلسلة كتب مصورة من القصص الخيالية النوردية بعنوان "الوحوش" . من بين الوحوش العديدة التي تسكن عالم لونغ الخيالي، لابوبو هي النجمة. بابتسامة شيطانية، تُمارس لابوبو، وجميعهن إناث، مقالب بريئة. ورغم أنها تُثير الفوضى، إلا أن لابوبو طيبة القلب ونواياها حسنة.