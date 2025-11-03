الكويت: سحب ألعاب "لابوبو" من الأسواق لمخاوف مرتبطة بالسلامة

ابتكر الرسام كاسينغ لونغ، المولود في هونغ كونغ والمُنشأ في هولندا، هذه الدمية الشبيهة بالوحش، مستوحيًا من التراث الشعبي لتأليف سلسلة كتب مصورة من القصص الخيالية النوردية بعنوان "الوحوش" . من بين الوحوش العديدة التي تسكن عالم لونغ الخيالي، لابوبو هي النجمة. بابتسامة شيطانية، تُمارس لابوبو، وجميعهن إناث، مقالب بريئة. ورغم أنها تُثير الفوضى، إلا أن لابوبو طيبة القلب ونواياها حسنة.