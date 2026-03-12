الكويت: حظر مؤقت لتجمعات عيد الفطر وحفلات الزفاف والمسرحيات

في وقت سابق، أعلنت الكويت عن جدولين محتملين لعطلة عيد الفطر للموظفين في الوزارات والجهات الحكومية. إذا انتهى رمضان يوم الخميس 19 مارس، فستمتد العطلة من الخميس حتى الاثنين، بينما إذا انتهى رمضان يوم الأربعاء 18 مارس، فستمتد العطلة من الخميس حتى الأحد.