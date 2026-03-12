الكويت: حظر مؤقت لتجمعات عيد الفطر وحفلات الزفاف والمسرحيات

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خالية تايمز المباشرة وسط الحرب الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية لآخر التطورات الإقليمية.]
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن حظر مؤقت للمسرحيات والحفلات الموسيقية وحفلات الزفاف والتجمعات الكبيرة خلال عيد الفطر حتى إشعار آخر، مشيرة إلى مخاوف أمنية. وقالت الوزارة إن القرار اتخذ من أجل السلامة العامة وسط الظروف الإقليمية والمحلية الراهنة.
في بيان نشرته على حسابها الرسمي على تويتر، قالت الوزارة: "في ضوء الظروف الراهنة التي تواجه البلاد والمنطقة، وفي إطار المتابعة المستمرة لوزارة الداخلية للتطورات الأمنية، فإنها ملتزمة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على أمن المجتمع وسلامة المواطنين والمقيمين، وتعزيز قدرات الجهات المعنية للتعامل مع أي طوارئ في ظل الظروف الراهنة."
يهدف القرار إلى الحد من التجمعات الكبيرة وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة خلال هذه المرحلة، وفقاً للبيان.
حثت الوزارة جميع المقيمين والمواطنين على الامتثال التام للتعليمات والتعاون مع السلطات، محذرة من أن المخالفات ستؤدي إلى المساءلة القانونية. كما دعت المواطنين إلى ممارسة المسؤولية الوطنية وتغليب المصلحة العامة لضمان أمن واستقرار البلاد.
في وقت سابق، أعلنت الكويت عن جدولين محتملين لعطلة عيد الفطر للموظفين في الوزارات والجهات الحكومية. إذا انتهى رمضان يوم الخميس 19 مارس، فستمتد العطلة من الخميس حتى الاثنين، بينما إذا انتهى رمضان يوم الأربعاء 18 مارس، فستمتد العطلة من الخميس حتى الأحد.
مع استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، تواصل طهران ضرب البنى التحتية المدنية في الخليج، خلافاً للادعاءات بأن هجماتها كانت تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة.
قالت وزارة الكهرباء الكويتية يوم الخميس إن ستة خطوط نقل كهرباء خرجت عن الخدمة بعد سقوط حطام طائرات مسيرة تم اعتراضها عليها. وأضافت الوزارة أن وضع الكهرباء والمياه لا يزال تحت السيطرة.
في غضون ذلك، أفادت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية بأن مطار الكويت الدولي استُهدف بعدة طائرات مسيرة. ووفقاً لوكالة الأنباء الرسمية، لم يتم الإبلاغ إلا عن أضرار مادية، دون وقوع إصابات.
تم الإبلاغ يوم الخميس عن المزيد من الطائرات المسيرة من إيران وهي تحلق باتجاه العراق والإمارات والبحرين وعمان والكويت.