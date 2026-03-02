الكويت تودع شهيدين من القوات البحرية في قلب المواجهات

قال الجيش الكويتي إن جنديين بحريين قتلا يوم الاثنين خلال "عملية" نفذتها القوات المسلحة للبلاد الخليجية. ولم يقدم الجيش تفاصيل عن ظروف وفاة الجنديين.

نعت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في بيان، الرقيب وليد ماجد سليمان، الذي استشهد مساء الاثنين أثناء قيامه بواجبه ضمن المهام الوطنية الموكلة للقوات المسلحة.

كما نعت السلطة شهيد العمليات القتالية، الرقيب عبدالعزيز عبدالمحسن دخيل ناصر، الذي قُتل في نفس المساء أثناء أدائه واجبه في إطار المسؤوليات الوطنية للقوات المسلحة. ودعوا للشهيدين ولعائلتيهما وأحبائهما.

اعترضت الكويت طائرات مسيرة وصواريخ أطلقت من إيران في الأيام القليلة الماضية كجزء من ضربات الأخيرة الانتقامية على دول الخليج المجاورة رداً على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

أكدت القوات المسلحة الكويتية مجدداً التزامها بالوفاء بواجباتها الوطنية وتكريم التضحيات التي قدمها أفرادها في خدمة الوطن.