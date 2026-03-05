الكويت تنفي وقوع حادث أمني قبالة ميناء مبارك الكبير

نفت الكويت وقوع أي حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الخميس 5 مارس، في ظل الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج وسط الحرب المستمرة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.
وفندت السلطات الشائعات التي جرى تداولها عبر بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها "غير صحيحة".
وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن الحادث المشار إليه وقع في الواقع خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت، وعلى مسافة لا تقل عن 60 كيلومتراً من ميناء مبارك الكبير.
وحثت الوزارة الجميع على تحري الدقة واستقاء المعلومات حصراً من الجهات الرسمية في الدولة.