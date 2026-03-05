عالم

الكويت تنفي وقوع حادث أمني قبالة ميناء مبارك الكبير

وزارة الداخلية تفند الشائعات وتؤكد: الحادث وقع خارج المياه الإقليمية على بعد 60 كيلومتراً من الميناء.
ميناء مبارك الكبير

ميناء مبارك الكبير

لاريب طارق أنور
تاريخ النشر

نفت الكويت وقوع أي حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الخميس 5 مارس، في ظل الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج وسط الحرب المستمرة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.

وفندت السلطات الشائعات التي جرى تداولها عبر بعض منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها "غير صحيحة".

وفي الوقت نفسه، أوضحت الوزارة أن الحادث المشار إليه وقع في الواقع خارج المياه الإقليمية لدولة الكويت، وعلى مسافة لا تقل عن 60 كيلومتراً من ميناء مبارك الكبير.

ابق على اطلاع بآخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

وحثت الوزارة الجميع على تحري الدقة واستقاء المعلومات حصراً من الجهات الرسمية في الدولة.

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com