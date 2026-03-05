الكويت تنفي وقوع حادث أمني قبالة ميناء مبارك الكبير

نفت الكويت وقوع أي حادث قبالة ميناء مبارك الكبير، بحسب بيان أصدرته وزارة الداخلية اليوم الخميس 5 مارس، في ظل الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول الخليج وسط الحرب المستمرة بين إيران من جهة وإسرائيل والولايات المتحدة من جهة أخرى.