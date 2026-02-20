الكويت تنفي فرض عقوبات على تجمعات رمضان

وحثت الوزارة الجمهور على ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات، كما دعت الجميع إلى الامتناع عن مشاركة أو إعادة نشر الأخبار المتعلقة بهذه الأمور، ما لم يتم تأكيدها عبر القنوات الرسمية.