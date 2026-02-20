الكويت تنفي فرض عقوبات على تجمعات رمضان

نفت وزارة الداخلية الكويتية التقارير المتداولة بشأن فرض عقوبات على إقامة التجمعات خلال شهر رمضان المبارك دون تصريح.
وكانت هذه التقارير، التي انتشرت على بعض منصات التواصل الاجتماعي، قد زعمت كذباً فرض غرامات مالية بقيمة 1,000 دينار كويتي وعقوبة السجن لمدة 6 أشهر.
وأوضحت الوزارة الكويتية أن هذه المعلومات غير صحيحة تماماً، وأضافت السلطات أنها "لم تصدر أي بيان أو قرار بهذا الشأن".
وحثت الوزارة الجمهور على ضرورة تحري الدقة والتحقق من المعلومات، كما دعت الجميع إلى الامتناع عن مشاركة أو إعادة نشر الأخبار المتعلقة بهذه الأمور، ما لم يتم تأكيدها عبر القنوات الرسمية.