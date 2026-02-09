الكويت تضبط زورقا للصيد الجائر وتوقف 3 متهمين حاولوا دهس رجال الأمن

وعندما حاولت السلطات استيقاف قائد الزورق، لم يمتثل للأوامر وحاول الفرار فوراً، حيث تمت مطاردته حتى الشاطئ، وهناك حاول الهرب باستخدام مركبته الخاصة وحاول دهس أحد رجال الأمن. وقد تمت السيطرة على المشتبه بهم واعتقالهم دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنية.