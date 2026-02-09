الكويت تضبط زورقا للصيد الجائر وتوقف 3 متهمين حاولوا دهس رجال الأمن

أعلنت وزارة الداخلية في دولة الكويت عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي عن رصد زورق في صباح يوم الأحد الموافق 8 فبراير 2026، وهو يقوم بعمليات صيد جائر بالمخالفة للأنظمة واشتراطات السلامة.
وذكرت الوزارة أن رصد المركب جاء في إطار جهودها المستمرة للحفاظ على الأمن والنظام في المياه الإقليمية، وذلك خلال الدوريات البحرية الروتينية التي تقوم بها الإدارة العامة لخفر السواحل.
وعندما حاولت السلطات استيقاف قائد الزورق، لم يمتثل للأوامر وحاول الفرار فوراً، حيث تمت مطاردته حتى الشاطئ، وهناك حاول الهرب باستخدام مركبته الخاصة وحاول دهس أحد رجال الأمن. وقد تمت السيطرة على المشتبه بهم واعتقالهم دون وقوع أي إصابات في صفوف القوة الأمنية.
وأكدت وزارة الداخلية الكويتية أن المتورطين في الحادثة ثلاثة أشخاص: مواطن خليجي، وشخصان من فئة المقيمين بصورة غير قانونية (بدون) من أصحاب السوابق الجنائية. كما تبين أن الزورق غير مسجل كقارب صيد، مما يعد مخالفة للتصريح الصادر له.
وبناءً على الإجراءات القانونية المتبعة، تمت مصادرة الزورق وإتلافه، وإحالة الأشخاص إلى الجهات المختصة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وشددت الوزارة على أن أي شخص يحاول مخالفة القانون أو تعريض سلامة رجال الأمن للخطر لن يفلت من العقاب، مؤكدة استمرارها في ملاحقة المخالفين بحزم لضمان أمن وسلامة المياه الإقليمية لدولة الكويت.