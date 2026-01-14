الكويت تسحب دفعات مختارة من حليب الأطفال

استدعت هيئة الرقابة الغذائية في الكويت دفعات معينة من منتج حليب الأطفال S26 AR Gold بسبب احتمال تلوثها. استند الاستدعاء إلى تقرير من الشركة المصنعة في فرنسا عبر نظام الإنذار السريع الأوروبي للأغذية والأعلاف (RASFF).
حذر الإعلان الصادر يوم الأربعاء، 14 يناير، السكان بشأن الدفعات المتأثرة وذكر أن الاستدعاء الطوعي والمحدود هو إجراء احترازي اتخذته الهيئة العامة للغذاء والتغذية حرصاً على سلامة المستهلكين.
أدرجت الهيئة التنظيمية الدفعات المتأثرة وأوصت المستهلكين بالتحقق من رموز الدفعات. الدفعات التالية متأثرة:
(27/10/2026) رقم الدفعة 5125080661 (الإنتاج: 05/05/2025 – الانتهاء)
(26/12/2026) رقم الدفعة 5185080661 (الإنتاج: 04/07/2025 – الانتهاء)
رقم الدفعة 5330080661 قيد الشحن حالياً وتحت حجز الشركة
(20/05/2027) رقم الدفعة (الإنتاج: 26/11/2025 – الانتهاء)
قالت الهيئة العامة للغذاء والتغذية إنه إذا وجد المستهلك أن المنتج يطابق الدفعة، فيجب عليه التوقف فوراً عن استهلاكه. وأضافت الهيئة أنه يجب التخلص من المنتج.
تفاصيل المنتج:
S-26 AR GOLD
400 جرام
للأعمار من 0 إلى 12 شهراً
تأتي خطوة الكويت بعد سحب شركة نستله لبعض دفعات من منتجاتها الغذائية للأطفال الرضع الأسبوع الماضي، بما في ذلك حليب SMA وBEBA وNAN، بسبب احتمال تلوثها بسم يمكن أن يسبب الغثيان والقيء.
منذ ذلك الحين، وسعت الشركة عمليات السحب لتشمل 37 دولة على الأقل وأصدرت تحذيراً عالمياً بشأن بعض منتجات حليب الأطفال بعد اكتشاف سم بكتيري نادر في مكون تم توريده من قبل شريك رائد. وإلى جانب الكويت، قامت ثلاث دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي — الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر — بسحب الحليب أيضاً.
قالت الشركة إنه لم ترد تقارير مؤكدة عن حالات مرضية مرتبطة بالمنتجات، لكنها تسحبها "من باب الحيطة والحذر الشديدين." وتناولت نستله عددًا من المخاوف التي قد تكون لدى الآباء ومقدمي الرعاية.