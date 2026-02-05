الكويت تُحدد مواعيد العمل الرسمي لموظفي الحكومة في رمضان 2026

تتضمن ساعات العمل المسائية الرسمية فترة سماح مدتها 15 دقيقة في بداية يوم العمل، بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية يوم العمل (15 دقيقة). ويُراعى ألا تبدأ ساعات العمل الرسمية خلال الفترة المسائية في شهر رمضان المبارك قبل الساعة 6.45 مساءً.