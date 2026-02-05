الكويت تُحدد مواعيد العمل الرسمي لموظفي الحكومة في رمضان 2026

أعلنت الكويت عن تفاصيل مواعيد العمل لموظفي القطاع الحكومي خلال شهر رمضان لعام 2026. وكانت قد أصدرت في وقت سابق القرار الخارجي رقم (1) لسنة 2024، والذي حدد أن ساعات عمل موظفي القطاع العام ستكون أربع ساعات ونصف خلال الشهر الفضيل.
بموجب نظام العمل المرن الحالي، واستناداً إلى تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (12) لسنة 2024 بشأن نظام العمل المسائي الرسمي، تحدد ساعات العمل الرسمية للجهات الحكومية أن تكون بداية العمل بين الساعة 8.30 صباحاً و10.30 صباحاً. ويمكن لكل جهة حكومية تحديد أوقات محددة لبداية ونهاية ساعات العمل وفقاً لمتطلبات العمل.
تتضمن ساعات العمل المسائية الرسمية فترة سماح مدتها 15 دقيقة في بداية يوم العمل، بالإضافة إلى فترة السماح المقررة للإناث في نهاية يوم العمل (15 دقيقة). ويُراعى ألا تبدأ ساعات العمل الرسمية خلال الفترة المسائية في شهر رمضان المبارك قبل الساعة 6.45 مساءً.