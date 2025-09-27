الكويت تحبط تهريب 3,037 زجاجة كحول بميناء الشويخ

تمكنت السلطات في الكويت من إحباط محاولة لتهريب كمية كبيرة من الكحول كانت مخبأة داخل بكرات أسلاك ضمن حاوية شحن في ميناء الشويخ.
وفي بيان لها على منصة «إكس»، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الإدارة العامة للجمارك، بناءً على معلومات واردة من إدارة التحريات الجمركية، وبدعم من قوة الإطفاء العام، نجحت في إحباط محاولة تهريب 3,037 زجاجة كحول مخبأة داخل حاوية شحن بطول 20 قدماً قادمة من إحدى الدول الأوروبية.
وجاءت هذه العملية تنفيذاً لتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بتشديد الرقابة الجمركية والتصدي لمحاولات التهريب.
أثيرت الشكوك حول محتويات الحاوية التي صرّح بأنها تحمل بكرات أسلاك معدنية. وبالتنسيق مع قوة الإطفاء، جرى تنفيذ عملية تفتيش دقيقة حيث تم إرسال فريق متخصص لتفكيك البكرات، وهو ما قاد إلى اكتشاف نحو 3,037 زجاجة كحول مخبأة بداخلها في محاولة لتجاوز إجراءات التفتيش.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية كيف جرى قطع البكرات المعدنية ليتم العثور على الزجاجات المخفية داخلها.
خذ نظرة:
وبعد الانتهاء من التفتيش الدقيق للحاوية والتأكد من خلوها من أي كميات إضافية من الكحول أو مواد محظورة أخرى، جرى التنسيق الفوري مع قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات. حيث تم تزويدهم بكامل تفاصيل الشحنة والشركة المرتبطة بها لمتابعة التحقيقات وضبط المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتعكس هذه الضبطية نجاح الإدارة العامة للجمارك في كشف أساليب تهريب جديدة، كما تؤكد مستوى الجاهزية والتنسيق الفعّال بين الجهات المختصة لحماية البلاد من دخول المواد الممنوعة.
وجددت الإدارة العامة للجمارك التزامها باتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يحاول تهريب المواد المحظورة، والاستمرار في تعزيز المنظومة الجمركية الأمنية بأعلى مستويات الكفاءة.