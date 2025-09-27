الكويت تحبط تهريب 3,037 زجاجة كحول بميناء الشويخ

وفي بيان لها على منصة «إكس»، قالت وزارة الداخلية الكويتية إن الإدارة العامة للجمارك، بناءً على معلومات واردة من إدارة التحريات الجمركية، وبدعم من قوة الإطفاء العام، نجحت في إحباط محاولة تهريب 3,037 زجاجة كحول مخبأة داخل حاوية شحن بطول 20 قدماً قادمة من إحدى الدول الأوروبية.