الكويت تؤجل الاختبارات المدرسية وسط الأزمة الإقليمية

[ملاحظة المحرر: تابعوا مدونة خـليج تايمز المباشرة وسط الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران للاطلاع على آخر التطورات الإقليمية.]
أجلت الكويت يوم الاثنين الاختبارات القصيرة للطلاب حتى إشعار آخر. اتخذت وزارة التربية والتعليم هذا القرار بسبب الأزمة الإقليمية الحالية ووفرت مرونة للمدارس والطلاب والمعلمين.
صرحت الوزارة بأنه سيتم إعادة تقييم الوضع في الفترة المقبلة، وسيتم اتخاذ القرارات لصالح الطلاب وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية. في أوائل مارس 2026، حولت الكويت جميع المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك الجامعات، إلى التعلم عن بعد عبر Microsoft Teams.
خلال الاجتماع، استمع الوزير الطبطبائي إلى شرح مفصل لآلية التعلم عن بعد، ومستوى التفاعل في الفصول الافتراضية، ونسب حضور الطلاب والمعلمين على المنصة التعليمية، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه بعض المدارس وآليات معالجتها لضمان استمرار العملية التعليمية دون انقطاع.
أكد الاجتماع على أهمية حضور الطلاب والمعلمين ومشاركتهم في الفصول الدراسية عبر منصة Teams وشدد على ضرورة المراقبة المستمرة من قبل إدارات المدارس لضمان تحقيق الفوائد التعليمية المرجوة خلال فترة التعلم عن بعد.
خلال الاجتماع، أشاد وزير التربية والتعليم بالجهود الكبيرة التي يبذلها الموظفون في جميع قطاعات الوزارة وأثنى على أدوار الهيئات التدريسية والإدارية، بالإضافة إلى إدارات المدارس، في متابعة الطلاب وضمان استمرارية دراستهم على الرغم من التحديات.
وأكد أن هذه الجهود تعكس حس المسؤولية والالتزام برفاهية طلابنا. كما أقر الوزير الطبطبائي بالدور الهام لأولياء الأمور في دعم أبنائهم خلال تطبيق نظام التعلم عن بعد، داعياً إلى استمرار التعاون بين الأسر والمدارس لتعزيز انضباط الطلاب وتقدمهم الأكاديمي وتحقيق أفضل النتائج التعليمية.