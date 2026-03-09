الكويت تؤجل الاختبارات المدرسية وسط الأزمة الإقليمية

أجلت الكويت يوم الاثنين الاختبارات القصيرة للطلاب حتى إشعار آخر. اتخذت وزارة التربية والتعليم هذا القرار بسبب الأزمة الإقليمية الحالية ووفرت مرونة للمدارس والطلاب والمعلمين.

صرحت الوزارة بأنه سيتم إعادة تقييم الوضع في الفترة المقبلة، وسيتم اتخاذ القرارات لصالح الطلاب وللحفاظ على استقرار العملية التعليمية. في أوائل مارس 2026، حولت الكويت جميع المدارس الحكومية والخاصة، بما في ذلك الجامعات، إلى التعلم عن بعد عبر Microsoft Teams.