الكويت: تأشيرة دخول عند الوصول لمقيمي الإمارات ودول التعاون

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية مؤخرًا عن إمكانية حصول المقيمين الأجانب في دول مجلس التعاون الخليجي على تأشيرة دخول عند الوصول. وبموجب هذا القرار، أصبح بإمكان الأجانب الحاصلين على إقامة سارية المفعول في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وقطر، والبحرين الحصول على خدمات التأشيرة عند الوصول إلى الكويت.
وفي وقت سابق، كان حاملو جوازات السفر الأجنبية الحاصلين على بطاقة إقامة في دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى الحصول على تأشيرة إلكترونية قبل السفر إلى الكويت.
أعلن مطار الكويت الدولي، على موقعه الإلكتروني، أنه سيتم إصدار تأشيرة سياحية لمقيمين دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء العراقيين) من مكتب التأشيرات في المطار، وتكون صالحة لمدة ثلاثة أشهر. ويأتي ذلك بناءً على تعليمات الإدارة العامة للهجرة بوزارة الداخلية.
فيما يلي الشروط التي يجب أن تتوفر للسائح حتى يتمكن من الحصول على التأشيرة عند الوصول:
يجب أن يكون الراكب القادم من إحدى هذه المهن: طبيب، محامٍ، مهندس، مدرس، قاضٍ، مستشار، أعضاء النيابة العامة، مدرس جامعي، صحفي، موظف في الصحافة والإعلام، طيار، محلل نظم، صيدلي، مبرمج كمبيوتر، مدير، رجل أعمال، السلك الدبلوماسي، أصحاب ومدراء وممثلي الشركات والمؤسسات التجارية، خريجي الجامعات.
يجب أن يكون لدى المسافر جواز سفر ساري المفعول وليس وثيقة سفر مؤقتة.
يجب أن يكون المسافر حاملاً لجواز سفر وإقامة خليجية صالحة لمدة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ السفر إلى الكويت.
- أن لا يكون المسافر مدرجاً على القائمة السوداء في دولة الكويت.
يجب أن يكون لدى المسافر تذكرة ذهاب وعودة.
يجب على المسافر تسجيل عنوان إقامته في الكويت عند التقدم بطلب الحصول على التأشيرة لدى كاونتر التأشيرات في المطار.
تدخل اللوائح حيز التنفيذ فورًا. في يوليو 2025، أطلقت الكويت أيضًا منصةً وطنيةً للتأشيرات الإلكترونية، تشمل التأشيرات السياحية والعائلية ورجال الأعمال والرسمية.
أُعلن الشهر الماضي عن قرب إطلاق تأشيرة سياحية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي. ستتيح هذه التأشيرة للسياح الأجانب زيارة جميع الدول الأعضاء الست - الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والبحرين، وقطر، وعُمان، والكويت - بتأشيرة واحدة.