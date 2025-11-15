الكويت: إحباط تهريب 100 كجم من المخدرات

نجحت وزارة الداخلية الكويتية يوم السبت (15 نوفمبر) في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد.

وتم ضبط أكثر من 100 كجم من الحشيش والماريجوانا، مخبأة بعناية في أجزاء مختلفة من سيارة المشتبه به. تم إحالة المشتبه به، مع المخدرات، إلى النيابة العامة المختصة بالمخدرات، والإجراءات القانونية جارية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن مواطنًا كان يسافر إلى إيران عبر العبّارة من ميناء الشويخ بنية إحضار مخدرات مخبأة داخل سيارته.