الكويت: إحباط تهريب 100 كجم من المخدرات

تم إحالة المشتبه به، مع المخدرات المضبوطة، إلى النيابة العامة المختصة بالمخدرات، والإجراءات القانونية جارية
صورة: X/وزارة الداخلية الكويتية

صورة: X/وزارة الداخلية الكويتية

اليزابيث
تاريخ النشر

نجحت وزارة الداخلية الكويتية يوم السبت (15 نوفمبر) في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد.

وتم ضبط أكثر من 100 كجم من الحشيش والماريجوانا، مخبأة بعناية في أجزاء مختلفة من سيارة المشتبه به. تم إحالة المشتبه به، مع المخدرات، إلى النيابة العامة المختصة بالمخدرات، والإجراءات القانونية جارية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات معلومات تفيد بأن مواطنًا كان يسافر إلى إيران عبر العبّارة من ميناء الشويخ بنية إحضار مخدرات مخبأة داخل سيارته.

شاهد الفيديو أدناه، كما شاركته وزارة الداخلية الكويتية:

تم نشر فريق ميداني متخصص للتحقق من المعلومات. بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تم اعتراض السيارة وسائقها وضبطهما عند وصولهما إلى ميناء الشويخ.

لضمان السلامة أثناء التفتيش، ساعدت قوة الإطفاء العامة في فتح المقصورات المخفية للسيارة، نظرًا للطرق الخطيرة التي يستخدمها المهربون غالبًا.

