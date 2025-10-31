الكويت: إحباط تهريب مخدرات بقيمة مليوني درهم وضبط مقيم آسيوي متورط

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية عن إلقاء القبض على مقيم آسيوي بحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة النقية، كان يعتزم ترويجها داخل البلاد.
ونُفذت المداهمة مؤخرًا في منطقة المنقف من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إطار جهود الكويت المتواصلة لمحاربة تهريب وترويج المواد المخدرة.
وتم ضبط ستة كيلوغرامات من الهيروين النقي، وأربعة كيلوغرامات من مادة الشبو (الميثامفيتامين الكريستالي)، وقدّر المسؤولون القيمة السوقية للمخدرات المضبوطة بنحو 170 ألف دينار كويتي (أكثر من مليوني درهم).
وكشفت التحقيقات أن المشتبه به كان يتلقى تعليمات من خارج البلاد.
وأوضحت الوزارة أن المتهم كان يستخدم خاصية مشاركة الموقع عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي المخدرات، حيث كانت الشحنات تُسلّم في مواقع محددة مسبقًا.
ودعت السلطات كافة السكان إلى التعاون عبر الإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة عبر القنوات الرسمية المخصصة.
كما أكدت الكويت أن العمليات الميدانية الجارية ستستمر في متابعة وضبط المخالفين في قضايا المخدرات.
يُذكر أنه في 24 أكتوبر، تمكنت السلطات الكويتية من كشف مزرعة مخصصة لزراعة نبات الماريجوانا داخل منزل في منطقة صباح السالم، كان يديرها مقيم مخالف لقانون الإقامة.
وأسفرت المداهمة عن ضبط 27 شتلة ماريجوانا مزروعة، وكيلوغرام واحد من المادة الجاهزة للاستخدام، و50 غرامًا من بذور الماريجوانا، وميزانين دقيقين يُستخدمان في إعداد وتوزيع المادة المخدرة.