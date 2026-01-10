الكشف عن 1300 دليل ضد الرئيس الفلبيني السابق في قضية حرب المخدرات

وأوضح الادعاء أن هذه المجموعة من الأدلة، التي تم الكشف عنها بعد الأول من يوليو، لن تُستخدم في جلسات اعتماد التهم القادمة، والتي لم يتم تحديد موعد جديد لها بعد تأجيلها عن موعدها الأصلي في سبتمبر.