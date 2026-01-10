الكشف عن 1300 دليل ضد الرئيس الفلبيني السابق في قضية حرب المخدرات

خلال الأشهر السبعة الأخيرة من عام 2025، شارك ادعاء المحكمة الجنائية الدولية أكثر من 1,300 قطعة من الأدلة مع الفريق القانوني للرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، بما في ذلك مواد قد تربطه بعمليات قتل متصلة بحربه على المخدرات.
وأظهرت وثيقة مؤرخة في 24 ديسمبر 2025، كُشف عنها هذا الأسبوع، أن مكتب المدعي العام أخطر الدائرة التمهيدية الأولى بأنه كشف عما مجموعه 1,303 قطع من الأدلة للدفاع في الفترة من 7 يوليو إلى 18 ديسمبر 2025.
ومن بين هذه الأدلة، تُصنف 906 قطع على أنها "INCRIM" (أدلة إدانة)؛ و389 قطعة مصنفة كأدلة بموجب "القاعدة 77" التي يمكن للدفاع مراجعتها؛ بينما تُصنف الثمانية المتبقية كأدلة "PEXO"، وهي أدلة قد تكون مبرئة للذمة، وفقاً لموقع (Inquirer.net).
ولم يقدم مكتب المدعي العام تفاصيل محددة، مشيراً إلى الطبيعة السرية للمواد، لكنه ذكر أن أدلة الإدانة شملت عمليات قتل خلال عمليات "التطهير الأمني" في الأحياء (barangay)، بالإضافة إلى وفيات "أهداف ذات قيمة عالية" خلال رئاسة دوتيرتي.
وقد وقّع على الوثيقة نائب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مامي ماندياي نيانغ.
وأوضح الادعاء أن هذه المجموعة من الأدلة، التي تم الكشف عنها بعد الأول من يوليو، لن تُستخدم في جلسات اعتماد التهم القادمة، والتي لم يتم تحديد موعد جديد لها بعد تأجيلها عن موعدها الأصلي في سبتمبر.
بدأ مكتب المدعي العام في تقديم الأدلة لفريق دفاع دوتيرتي في مارس 2024. وقد أشار محللون قانونيون إلى أن هذه العملية تُعد مرحلة حاسمة في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، مع إمكانية تأثيرها بشكل كبير على القضية لكلا الطرفين.
ويقبع دوتيرتي رهن الاحتجاز في مجمع سجن "سخيفينينغن" في لاهاي بهولندا، حيث يواجه تهماً بالقتل كجريمة ضد الإنسانية على خلفية عمليات القتل الوحشية المرتبطة بحملته الصارمة ضد المخدرات.