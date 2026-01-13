القبض على مقيم في السعودية بتهمة التحرش

كما تُطبق العقوبات المشددة إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه؛ أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية؛ أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد؛ أو إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حالة مماثلة وقت وقوع الجريمة؛ أو إذا وقعت الجريمة في أوقات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.