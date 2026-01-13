القبض على مقيم في السعودية بتهمة التحرش

أعلنت المملكة يوم الثلاثاء الموافق 13 يناير، عن اعتقال وافد باكستاني في السعودية بتهمة التحرش بقاصر.
وقد تم احتجاز المقيم، خورشيد محمد نذير، من قبل شرطة منطقة نجران بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالبشر.
وكشفت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وفقًا لنظام مكافحة التحرش السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/96 لعام 2018، يُعاقب كل من يرتكب جريمة تحرش بالسجن لمدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تتجاوز 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا كان المجني عليه طفلاً، فإن العقوبة هي السجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما ينطبق ذلك أيضاً في حالة تكرار التحرش ضد غير القاصرين.
كما تُطبق العقوبات المشددة إذا كان المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة؛ أو إذا كان للجاني سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه؛ أو إذا وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية؛ أو إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد؛ أو إذا كان المجني عليه نائماً أو فاقداً للوعي أو في حالة مماثلة وقت وقوع الجريمة؛ أو إذا وقعت الجريمة في أوقات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.