الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة متحدياً ضغوط ترامب

قرر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، حيث لا يزال الاقتصاد الأمريكي مستقراً ومعدل البطالة منخفضاً، متجاهلاً دعوات الرئيس دونالد ترامب’ للمزيد من التخفيضات.
وفي بيان لها، ذكرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن الممثلين قرروا الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50 في المئة و3.75 في المئة.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة الأخيرة للسياسة النقدية، حيث أبدى المسؤولون قلقهم بشأن تباطؤ سوق العمل.