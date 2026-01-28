الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة متحدياً ضغوط ترامب

وفي بيان لها، ذكرت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية أن الممثلين قرروا الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بين 3.50 في المئة و3.75 في المئة.