الفلبين: رحلات قطار مجانية بعد تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية

أعلنت وزارة النقل الفلبينية يوم الجمعة (22 أغسطس) أن رحلات القطارات المجانية متاحة لسكان مترو مانيلا.
وجاء هذا الإعلان بعد أن أوقفت عدة وحدات حكومية محلية في مترو مانيلا الدراسة بسبب المنخفض الاستوائي إيسانج وزيادة الرياح الموسمية الجنوبية الغربية المعروفة محليا باسم هاباغات.
"في أعقاب تعليق الدراسة بسبب هطول أمطار غزيرة متوقعة في عدة مناطق في مترو مانيلا، أمر الرئيس فرديناند ماركوس جونيور بتنفيذ رحلات مجانية على مترو الأنفاق 3، وLRT-1، وLRT-2، بدءًا من [ظهر] اليوم، 22 أغسطس 2025،" قالت وزارة النقل باللغة الفلبينية في استشارة على فيسبوك.
وقالت الوكالة إنها ستواصل "إعطاء الأولوية لسلامة جميع الركاب وضمان عودتهم إلى ديارهم بسرعة وأمان".
وذكرت أحدث تحديثات الإدارة الفلبينية للخدمات الجوية والجيوفيزيائية والفلكية (باغاسا) أن منطقة مترو مانيلا مدرجة في المناطق الخاضعة لتحذير هطول الأمطار باللون الأصفر، حيث من المتوقع هطول أمطار تتراوح بين 7.5 ملم و15 ملم في الساعات القليلة المقبلة.
وفي الوقت نفسه، تم وضع 17 منطقة في لوزون تحت الإشارة رقم 1 عندما ضرب المنخفض الاستوائي إيسانج اليابسة فوق كاسيجوران وأورورا.
تعرف على المناطق التي تم تعليق الدراسة فيها بسبب سوء الأحوال الجوية، بحسب تقرير موقع inquirer.net :
مدينة مونتينلوبا - جميع المستويات، فصول دراسية وجهاً لوجه، عامة وخاصة
مدينة باراناك - جميع المستويات، العامة والخاصة
مدينة لاس بينياس – جميع المستويات، العامة والخاصة
مدينة مانيلا - من الساعة 12 ظهرًا، جميع المستويات، فصول دراسية وجهاً لوجه، عامة وخاصة
مدينة باساي - من الساعة 12 ظهرًا، جميع المستويات، العامة والخاصة
مدينة تاجويج - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة
مدينة ماندالويونغ - فصول دراسية وجهاً لوجه بعد الظهر، لجميع المستويات، عامة وخاصة
مدينة كالوكان - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة
مدينة مالابون - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة
مدينة نافوتاس - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة
مدينة سان خوان - من الساعة 12 ظهرًا، جميع المستويات، العامة والخاصة
مدينة ماريكينا - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة
مدينة فالينزويلا - فصول دراسية وجهاً لوجه بعد الظهر، من الروضة إلى المرحلة الثانوية، حكومية وخاصة
مدينة باسيج - فصول دراسية وجهاً لوجه بعد الظهر، من الروضة إلى المرحلة الثانوية، حكومية وخاصة
مدينة ماكاتي - فصول دراسية بعد الظهر، وحضانة الأطفال حتى المرحلة الثانوية، حكومية وخاصة (أُعطيت الجامعات والكليات سلطة تعليق الدراسة)
باتيروس - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة
المقاطعة بأكملها - جميع المستويات، والفصول الدراسية وجهاً لوجه، العامة والخاصة
كابوياو، المدينة - جميع المستويات، العامة والخاصة
Pagsanjan — جميع المستويات، العامة والخاصة
بيلا - من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة الثانوية، فصول دراسية وجهاً لوجه، عامة وخاصة
سانتا روزا - من مرحلة ما قبل المدرسة إلى المدرسة الثانوية، فصول دراسية وجهاً لوجه، عامة (المدارس الخاصة مُنحت سلطة تعليق الفصول الدراسية الحضورية)
جلجلا - جميع المستويات، فصول دراسية وجهاً لوجه، عامة وخاصة
كاستيا - جميع المستويات، العامة والخاصة
ماكاليلون - جميع المستويات، العامة والخاصة