الفلبين: رحلات قطار مجانية بعد تعليق الدراسة لسوء الأحوال الجوية

مدينة مونتينلوبا - جميع المستويات، فصول دراسية وجهاً لوجه، عامة وخاصة

مدينة باراناك - جميع المستويات، العامة والخاصة

مدينة لاس بينياس – جميع المستويات، العامة والخاصة

مدينة مانيلا - من الساعة 12 ظهرًا، جميع المستويات، فصول دراسية وجهاً لوجه، عامة وخاصة

مدينة باساي - من الساعة 12 ظهرًا، جميع المستويات، العامة والخاصة

مدينة تاجويج - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة

مدينة ماندالويونغ - فصول دراسية وجهاً لوجه بعد الظهر، لجميع المستويات، عامة وخاصة

مدينة كالوكان - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة

مدينة مالابون - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة

مدينة نافوتاس - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة

مدينة سان خوان - من الساعة 12 ظهرًا، جميع المستويات، العامة والخاصة

مدينة ماريكينا - فصول دراسية بعد الظهر، جميع المستويات، عامة وخاصة

مدينة فالينزويلا - فصول دراسية وجهاً لوجه بعد الظهر، من الروضة إلى المرحلة الثانوية، حكومية وخاصة

مدينة باسيج - فصول دراسية وجهاً لوجه بعد الظهر، من الروضة إلى المرحلة الثانوية، حكومية وخاصة

مدينة ماكاتي - فصول دراسية بعد الظهر، وحضانة الأطفال حتى المرحلة الثانوية، حكومية وخاصة (أُعطيت الجامعات والكليات سلطة تعليق الدراسة)