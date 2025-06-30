الفلبين تمنح ضباط الشرطة عاماً لإنقاص الوزن أو الفصل من الخدمة

لدى ضباط الشرطة الذين يعانون من زيادة الوزن عام واحد لتلبية معايير اللياقة البدنية أو المخاطرة بفقدان وظائفهم.
وفي مقابلة إذاعية مع وسائل الإعلام الفلبينية، أكد الجنرال نيكولاس توري الثالث توريس التزامه بتطبيق متطلبات الصحة واللياقة البدنية في جميع أنحاء الشرطة الوطنية الفلبينية.
وحذر رئيس الشرطة الوطنية الفلبينية من أنه "بعد عام واحد، سيكون هناك فصل عن الخدمة".
واستشهد توري بقانون الجمهورية رقم 6975، المعروف أيضاً باسم قانون وزارة الداخلية والحكومة المحلية، والذي ينص على أن يحافظ الضباط على وزن لا يزيد أو يقل عن 5 كجم من المعيار بناءً على طولهم وعمرهم وجنسهم.
"سيتم تعديل الوزن القياسي تلقائياً وأخذ بنية الجسم في الاعتبار. لذا لا يمكنك القول إن وزنك زائد لمجرد أن عظامك كبيرة"، أكد توريس.
وأشار أيضاً إلى أن المؤهلات المطلوبة لضباط الشرطة المدرجة في القانون "مستمرة بطبيعتها، والفشل في أي منها قد يكون سبباً لإنهاء الخدمة".
وأضاف رئيس الشرطة الوطنية الفلبينية: "لدينا لوائح لذلك. وسيتم منحهم مهلة عام واحد للامتثال للمعايير".
لدعم اللياقة البدنية، يُسمح الآن لضباط الشرطة العاملين في الفترة من الثامنة صباحاً إلى الخامسة مساءً بإنهاء دوامهم الساعة الثالثة عصراً يومي الثلاثاء والخميس، ليتمكنوا من ممارسة تمارينهم الرياضية المفضلة. أما العاملون في الخطوط الأمامية، فعليهم تخصيص وقت خاص لممارسة الرياضة.
وأضاف رئيس شرطة الفلبين أيضاً أنه يجب أن يكون الضباط قادرين على أداء ما لا يقل عن 40 تمرين ضغط - أو مواجهة الفصل.
وأضاف "المحاسبة ستأتي من خلال اختبار اللياقة البدنية. ولن نرحم أحداً في ذلك".
وحذر أيضاً من أنه إذا ساورته الشكوك وصادف شخصاً يفترض أنه اجتاز الاختبار، لكنه لم يتمكن من أداء 40 تمرين ضغط عندما طلب منه ذلك، فسوف "يكتشف من الذي صادق على نتائجه - وسيتم طرد كليهما".
لقد جعل توري، الرئيس الحادي والثلاثون للشرطة الوطنية الفلبينية، اللياقة البدنية حجر الزاوية في قيادته - وهو ما ينطبق على الجميع بدءاً من كبار المسؤولين وصولاً إلى ضباط الدوريات من مختلف الرتب.
وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الفلبينية العميد جان فاخاردو "يقع على عاتق كل ضابط شرطة واجب الحفاظ على المظهر الجسدي المقبول لضابط الشرطة".
وشجع فاخاردو الضباط على البدء في مراقبة مؤشر كتلة الجسم (BMI)، والذي يتم حسابه عن طريق تقسيم وزن الشخص بالكيلوجرام على طوله بالأمتار المربعة.
بالنسبة للضباط الذين يتعاملون مع قضايا صحية، قال رئيس شرطة الفلبين الوطنية إنهم يستكشفون خيارين: إما التسريح الكامل بسبب العجز أو إعادة التعيين في أدوار إدارية.
وتخطط قيادة الشرطة الوطنية أيضاً للتشاور مع لجنة الشرطة الوطنية بشأن التعامل السليم مع الأفراد الذين يعانون من حالات طبية تؤثر على وزنهم أو مستويات لياقتهم البدنية.
وقال فاخاردو "إن التوجيه لا يحدد كيفية إنقاص الوزن، ولكن بالطبع، سنأخذ ذلك في عين الاعتبار".
هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تعزيز اللياقة البدنية داخل قوة الشرطة.
في عام 2000، قدّم بانفيلو لاكسون، رئيس الشرطة الوطنية الفلبينية آنذاك، وعضو مجلس الشيوخ المنتخب حالياً، معايير صارمة، معتبراً أن محيط خصر أي شرطي لا ينبغي أن يتجاوز 34 بوصة. وكان مبرره: أن اللياقة البدنية تُسهم في تعزيز الانضباط، وأن الشرطي البدين "يُوهم" بأنه أكثر عُرضة للفساد.
آنذاك، لم يُمنح الضباط سوى بضعة أشهر للامتثال، مما أدى إلى موجة من برامج اللياقة البدنية والتدريبات الإلزامية. حتى كبار الضباط وجدوا أنفسهم تحت المجهر، حيث وبخ لاكسون مسؤولاً رفيع المستوى على الأقل لتغيبه عن اختبار اللياقة البدنية المقرر.
المركز الوطني للأرصاد الجوية في الإمارات يسجل زلزال بقوة 6.3 درجة في جنوب الفلبين.
وصول أول دفعة من العمال الفلبينيين العائدين من إيران إلى الفلبين.
مناظرة مزيفة بالذكاء الاصطناعي حول عزل سارة دوتيرتي تثير الجدل