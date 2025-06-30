الفلبين تمنح ضباط الشرطة عاماً لإنقاص الوزن أو الفصل من الخدمة

وحذر أيضاً من أنه إذا ساورته الشكوك وصادف شخصاً يفترض أنه اجتاز الاختبار، لكنه لم يتمكن من أداء 40 تمرين ضغط عندما طلب منه ذلك، فسوف "يكتشف من الذي صادق على نتائجه - وسيتم طرد كليهما".