الفلبين تقدم خدمات طبية مجانية تكريما لميلاد رئيسها

وكان الرئيس ماركوس جونيور قد شجع في وقت سابق توسيع البرنامج، مشيرا إلى نجاحه خلال زيارته لمركز إيست أفينيو الطبي الشهر الماضي، حيث تم علاج ما يقرب من 18 ألف مريض دون فواتير مستحقة.