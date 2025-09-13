الفلبين تقدم خدمات طبية مجانية تكريما لميلاد رئيسها

ستكون الخدمات الطبية المجانية متاحة يوم السبت (13 سبتمبر) في مستشفيات وزارة الصحة في الفلبين بمناسبة عيد الميلاد الثامن والستين للرئيس فرديناند ماركوس جونيور.
وسيتم فتح أقسام العيادات الخارجية، التي عادة ما تكون مغلقة أيام السبت، ليوم واحد فقط، لتقديم الاستشارات والفحوصات المخبرية والإجراءات البسيطة التي لا تتطلب الإقامة في المستشفى طوال الليل.
وقال مساعد وزير الصحة ألبرت دومينغو لشبكة ABS-CBN الإخبارية إن برنامج الفواتير بدون رصيد حكومي، والذي يسمح للمرضى بالخروج دون دفع رسوم المستشفى، لا يزال مستدامًا.
وكان الرئيس ماركوس جونيور قد شجع في وقت سابق توسيع البرنامج، مشيرا إلى نجاحه خلال زيارته لمركز إيست أفينيو الطبي الشهر الماضي، حيث تم علاج ما يقرب من 18 ألف مريض دون فواتير مستحقة.
أوضح دومينغو قائلاً: "تأتي أموال نظام الفواتير الصفرية من نفقات الصيانة والتشغيل الأخرى للمستشفيات. وبما أن المستشفى يغطي هذه التكاليف، فلن يضطر المرضى لدفع أي مبالغ إضافية".
لمزيد من دعم البرنامج، تقترح وزارة الصحة زيادة بنسبة 15 في المائة في ميزانية المستشفيات لعام 2026.