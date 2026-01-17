الفلبين تعتقل مدوناً إستونياً أساء للسكان من أجل "المشاهدات"

وذكر مكتب الهجرة في بيان: "أن [السلطات] تحركت بعد أن أعلن المسؤولون المحليون في مقاطعة نيغروس أورينتال أن المدون شخص غير مرغوب فيه". وأشاروا إلى أن الشكاوى شملت المضايقات، والتصوير غير المصرح به، والملاحظات المسيئة، والمحتوى عبر الإنترنت الذي يحط من قدر الفلبينيين. وتم رفع قرار مجلس المدينة إلى الوكالات الوطنية، مما أدى إلى اتخاذ إجراءات إنفاذ القانون واعتقال المدون.