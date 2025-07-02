الفلبين تسمح بعودة عمالها إلى إسرائيل بعد تخفيف الحظر

رفعت الحكومة الفلبينية الحظر المفروض على إرسال العمال الفلبينيين العائدين من الخارج إلى إسرائيل. هذا يعني أنه يُسمح الآن للعمال الفلبينيين العائدين إلى الفلبين لقضاء إجازة بالعودة إلى إسرائيل لاستئناف عملهم.

ومع ذلك، لا يزال من المحظور على الحجاج والسياح وغيرهم من المسافرين غير الضروريين، فضلاً عن العمال الجدد، الذهاب إلى إسرائيل.

خفضت وزارة الخارجية الفلبينية يوم الاثنين مستوى التأهب في إسرائيل إلى المستوى 2 (مرحلة التقييد) من المستوى 3.

في ظل مستوى التأهب الثاني، يُحثّ الفلبينيون في الخارج على تقييد تحركاتهم غير الضرورية، وتجنب الأماكن العامة، والاستعداد للإجلاء، والبقاء على اتصال بأقرب سفارة أو قنصلية فلبينية. يُرفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث عند وقوع اضطرابات عنيفة أو اعتداء خارجي في منطقة محدودة، وتستدعي هذه المرحلة العودة الطوعية إلى الوطن. أما مستوى التأهب الرابع، فهو الإجلاء والعودة الإلزامية إلى الوطن.

في منشور على فيسبوك، أعلنت وزارة الخارجية الفلبينية أن خفض مستوى التأهب في إسرائيل يسري مفعوله فورًا، "عقب التطورات الإيجابية في الوضع الأمني الإسرائيلي". وكانت الحكومة الفلبينية قد أعربت سابقًا عن دعمها لوقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، معتبرةً إياه "خطوة نحو خفض التصعيد وتهيئة بيئة مواتية للاستقرار الإقليمي".

وبحسب الحكومة الفلبينية، يوجد نحو 30 ألف عامل فلبيني في إسرائيل، يعمل معظمهم في مجال الرعاية الصحية والفنادق.