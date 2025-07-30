الفلبين تحذر من تسونامي وتحث السكان على "الابتعاد" عن الشواطئ والسواحل

يأتي هذا بعد زلزال هائل ضرب شرق روسيا اليوم الأربعاء. وصرحت الهيئة الفلبينية بأنه "من المتوقع وصول أولى موجات تسونامي بين الساعة 1:20 ظهرًا و2:40 ظهرًا (بتوقيت المحيط الهادئ)". وأضافت أن الأمواج "قد لا تكون الأكبر" وقد "تستمر لساعات".