عالم

الفلبين تحذر من تسونامي وتحث السكان على "الابتعاد" عن الشواطئ والسواحل

قالت السلطات الفلبينية إن "موجات تسونامي الأولى من المتوقع أن تصل في الفترة ما بين الساعة 1.20 ظهرا و2.40 ظهرا
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صورة الملف المستخدمة لأغراض التوضيح

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أصدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، مشيرا إلى أن المناطق الساحلية في الفلبين المواجهة للمحيط الهادئ من المتوقع أن تشهد ارتفاع موجة تسونامي أقل من متر واحد، في 30 يوليو.

يأتي هذا بعد زلزال هائل ضرب شرق روسيا اليوم الأربعاء. وصرحت الهيئة الفلبينية بأنه "من المتوقع وصول أولى موجات تسونامي بين الساعة 1:20 ظهرًا و2:40 ظهرًا (بتوقيت المحيط الهادئ)". وأضافت أن الأمواج "قد لا تكون الأكبر" وقد "تستمر لساعات".

وحثت الهيئة سكان المناطق المذكورة أدناه على "الابتعاد عن الشاطئ" وتجنب الذهاب إلى الساحل.

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كما حثّت الهيئة القاطنين بالقرب من الشاطئ على الانتقال إلى الداخل. وأضافت: "على أصحاب القوارب في الموانئ أو مصبات الأنهار أو المياه الساحلية الضحلة في المحافظات المذكورة تأمين قواربهم والابتعاد عن الواجهة البحرية".

"يجب على القوارب الموجودة بالفعل في البحر خلال هذه الفترة البقاء في المياه العميقة قبالة الساحل حتى إشعار آخر."

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