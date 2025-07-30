الفلبين تحذر من تسونامي وتحث السكان على "الابتعاد" عن الشواطئ والسواحل

أصدر المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل تحذيرا من احتمال وقوع تسونامي، مشيرا إلى أن المناطق الساحلية في الفلبين المواجهة للمحيط الهادئ من المتوقع أن تشهد ارتفاع موجة تسونامي أقل من متر واحد، في 30 يوليو.
يأتي هذا بعد زلزال هائل ضرب شرق روسيا اليوم الأربعاء. وصرحت الهيئة الفلبينية بأنه "من المتوقع وصول أولى موجات تسونامي بين الساعة 1:20 ظهرًا و2:40 ظهرًا (بتوقيت المحيط الهادئ)". وأضافت أن الأمواج "قد لا تكون الأكبر" وقد "تستمر لساعات".
وحثت الهيئة سكان المناطق المذكورة أدناه على "الابتعاد عن الشاطئ" وتجنب الذهاب إلى الساحل.
مجموعة جزر باتانيس
كاجايان
إيزابيلا
الشفق القطبي
كيزون
كامارينز نورتي
كامارينز سور
ألباي
سورسوجون
كاتاندوانيس
سامار الشمالية
سامار الشرقية
ليتي
جنوب ليتي
جزر ديناغات
سوريجاو ديل نورتي
سوريجاو ديل سور
دافاو ديل نورتي
دافاو أورينتال
دافاو أوكسيدنتال
دافاو ديل سور
دافاو دي أورو
كما حثّت الهيئة القاطنين بالقرب من الشاطئ على الانتقال إلى الداخل. وأضافت: "على أصحاب القوارب في الموانئ أو مصبات الأنهار أو المياه الساحلية الضحلة في المحافظات المذكورة تأمين قواربهم والابتعاد عن الواجهة البحرية".
"يجب على القوارب الموجودة بالفعل في البحر خلال هذه الفترة البقاء في المياه العميقة قبالة الساحل حتى إشعار آخر."