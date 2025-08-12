الفلبين إلى ربع نهائي كأس آسيا لـ"السلة" بفوزها على السعودية

مرة أخرى، جاء جاستن براونلي لإنقاذ جيلاس بيليبيناس، حيث قاد الفريق إلى ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة بأداء حاسم آخر.
قدّم المهاجم المخضرم، المعروف بتألقه في اللحظات الحاسمة، أداءً رائعًا آخر، حيث سجّل ثلاثية حاسمة قبل 3.7 ثانية فقط من نهاية الوقت الأصلي، ليفرض خوض وقت إضافي، ويمنح المباراة فترة أطول. وقد مكّن أداؤه البطولي الفلبين من تحقيق فوز مثير على السعودية المضيفة بنتيجة 95-88 في مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة يوم الاثنين (11 أغسطس).
وبحسب تقرير لموقع Rappler.com ، أنهى براونلي المباراة برصيد 29 نقطة و5 تمريرات حاسمة و4 كرات مرتدة، ليضمن للفلبين التأهل إلى ربع النهائي ضد أستراليا، حاملة اللقب مرتين.
خلال معظم الربع الأخير، بدا أن السعودية في طريقها للفوز، متفوقة بنتيجة 77-71 مع تبقي دقيقة و30 ثانية على نهاية المباراة. لكن أصحاب الأرض انهاروا في الدقائق الأخيرة، حيث عاد جيلاس بقوة مسجلاً 8-2، منها ست نقاط بفضل براونلي.
حافظت السعودية على تقدمها 79-76 بعد أن نجح محمد السويلم في التغلب على صد التسديدات بصعوبة مع تبقي 8.4 ثانية على نهاية المباراة، لكن براونلي رد بالتخلص من مرزوق المولد وتسجيل ثلاثية التعادل.
وبفضل الزخم القوي الذي كان في صالحهم، سيطر الفلبينيون على الوقت الإضافي، متفوقين على السعوديين بنتيجة 16-9 ليصلوا إلى ربع النهائي بعد ثلاث سنوات من غيابهم عن الثمانية الكبار في نسخة 2022.
لعب النجمان الصاعدان أيه جيه إيدو وكيفن كويامباو دورًا داعمًا رئيسيًا. سجّل إيدو 17 نقطة، و11 متابعة، و4 تمريرات حاسمة، بينما أضاف كويامباو 17 نقطة، و3 تمريرات حاسمة، و3 سرقات. وقدّم كلاهما أداءً رائعًا في الوقت المناسب خلال الفترة الإضافية، حيث سجّل كويامباو رميتين ثلاثيتين في هجمة سريعة انتهت بنتيجة 12-2، مانحًا جيلاس التقدم بنتيجة 90-81، بينما سجّل إيدو رمية حاسمة من عمق الملعب ليتقدم فريقه 93-84 في الدقيقة الأخيرة.
وبالإضافة إلى هجومهم المكثف، نجح جيلاس في تحقيق الفوز من خلال إغلاق الطريق أمام أبرز لاعبي التهديد في السعودية، محمد علي عبد الرحمن ومحمد السويلم، عندما كان الأمر أكثر أهمية.