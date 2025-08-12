الفلبين إلى ربع نهائي كأس آسيا لـ"السلة" بفوزها على السعودية

لعب النجمان الصاعدان أيه جيه إيدو وكيفن كويامباو دورًا داعمًا رئيسيًا. سجّل إيدو 17 نقطة، و11 متابعة، و4 تمريرات حاسمة، بينما أضاف كويامباو 17 نقطة، و3 تمريرات حاسمة، و3 سرقات. وقدّم كلاهما أداءً رائعًا في الوقت المناسب خلال الفترة الإضافية، حيث سجّل كويامباو رميتين ثلاثيتين في هجمة سريعة انتهت بنتيجة 12-2، مانحًا جيلاس التقدم بنتيجة 90-81، بينما سجّل إيدو رمية حاسمة من عمق الملعب ليتقدم فريقه 93-84 في الدقيقة الأخيرة.