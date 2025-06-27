الفلبينيون في هاواي يسرّعون طلبات الجنسية الأمريكية خوفاً من ترحيل ترامب

بينما يختار بعض الفلبينيين عدم السعي للحصول على الجنسية راضيين عن الإقامة الدائمة، أوضحت كايمو-كوهانين أن التكلفة عامل رئيسي يعيق الكثيرين. وأشارت إلى أن طلب الجنسية مكلف، وقد يصل بسهولة إلى آلاف الدولارات حتى بدون تكاليف إضافية، مثل تكاليف المحامين، وغيرها.