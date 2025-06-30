الفكاهة السوداء والميمات: درع جيل الإنترنت في مواجهة أزمات العالم

عندما تتصاعد الصراعات بين البلدان وتصرخ العناوين الرئيسية بالصواريخ والغزوات وأعداد القتلى المتزايدة، يستعد الكثيرون لسيل لا يتوقف من الأخبار والمعلومات.

لكن بالنسبة لبعض جيل الشباب، فإن أول ما يخطر ببالهم هو فتح مواقع التواصل الاجتماعي، وتصفح الميمات، والضحك وسط الواقع المرير. بالنسبة لهم، هذا ليس قلة ذوق، بل هو طريقة تعاملهم مع الفوضى، وفهمهم لما يحدث، والشعور بوحدة أقل.

يقول الخبراء إن هذا النوع من الفكاهة السوداء غالباً ما يكون وسيلةً للتكيف، خاصةً لمن نشأوا في ظل الأزمات دون أي وسيلة حقيقية للاستجابة. قد يبدو للبعض لامبالاة. لكن بالنسبة للعديد من شباب الجيل Z والجيل ألفا، فهو السبيل الوحيد للتعامل مع وطأة عالمٍ في أزمةٍ دائمةٍ.

قالت نورا، البالغة من العمر 22 عاماً والمقيمة في دبي: "بطريقة غريبة، نحاول فقط استيعاب هذه الفوضى. إن لم نضحك عليها، سننهار. ولأكون صريحة، أحياناً نضحك ونحن ننهار".

قالت نورا، وهي سودانية، إنها لا ترى الميمات نكاتًا تُلقى على حساب الآخرين، بل وسيلةً للتعبير عن أمورٍ تبدو ثقيلةً جداً بحيث يصعب التعبير عنها. وأضافت: "أحياناً تكون هذه هي الطريقة الوحيدة التي نستطيع من خلالها التحدث عما يحدث دون بكاء أو شعور بالعجز. ليس الأمر أننا لا نهتم، بل أننا نهتم كثيرًا، ولا نعرف ماذا نفعل به".

غيّر الإنترنت المشهد العاطفي لكيفية تعامل الشباب مع العنف. أصبحت الميمات لغة الاستجابة وردود الفعل والبقاء. بينما قد تلجأ الأجيال الأكبر سناً إلى العائلة أو الصلاة، يُعدّل هذا الجيل مقاطع الفيديو، ويضيف نصوصاً ورموزاً تعبيرية، وينشر مخاوفه على نطاق واسع.

ويقول علماء النفس إن هذه ليست علامة على الانفصال، بل هي آلية للتكيف تولد من التحفيز المفرط.

أوضحت الدكتورة لينا فاروق، أخصائية علم النفس السريري المقيمة في أبوظبي: "ننظر إلى الشباب الذين نشأوا محاطين بأخبار سيئة لا تنتهي، دون أي راحة حقيقية". وأضافت: "يتعرضون لوابل من صور الحرب، وحوادث إطلاق النار في المدارس، والكوارث المناخية، والانهيار الاقتصادي، كل ذلك على نفس الشاشة التي يستخدمونها للتحدث مع أصدقائهم أو مشاهدة مقاطع فيديو عن القطط. يصبح الفكاهة وسيلة لحماية أنفسهم من الإرهاق العاطفي".

في الأيام الأولى للحرب الروسية الأوكرانية، غمرت النكات حول الحرب العالمية الثالثة منصات التواصل الاجتماعي. وعندما تصاعدت التوترات بين إيران وإسرائيل، ردّ مستخدمو تيك توك بمقاطع كوميدية يتظاهرون فيها بأنهم جنود مجندون أو ينشرون "فحوصات" ساخرة لنهاية العالم. في غزة، لا يزال الشباب الذين يواجهون واقعًا لا يُصدق يجدون لحظات لنشر ميمات تعكس الرعب والصمود، حتى مع هطول القنابل أحياناً.

قال رامي، وهو منشئ محتوى فلسطيني يبلغ من العمر 26 عاماً: "هذا ليس سخرية. أحياناً تكون الفكاهة هي السبيل الوحيد لقول الحقيقة دون التعرض للرقابة أو التكميم. وأحياناً، هي السبيل الوحيد للحفاظ على العقل".

لقد جعل الإنترنت كل صراع يبدو قريباً. وفي ثقافة لا يتوفر فيها وقت للتوقف، غالباً ما يكون رد الفعل فورياً. لكن رد الفعل العنيف قد يكون سريعاً بنفس القدر. يجادل النقاد بأن التقليل من شأن الحرب من خلال الميمات قد يُضعف حساسية الناس تجاه حقيقة المعاناة الإنسانية. بينما يرى آخرون أن ذلك قد يُمثل إهانة بالغة للمتضررين المباشرين.

مع ذلك، لا تتوافق الثقافة الرقمية دائماً مع الأطر الأخلاقية التقليدية. وبالنسبة للشباب، غالباً ما يكون الخط الفاصل بين الصدق والسخرية غير واضح. يمكن للميم أن يكون مؤلماً ومضحكاً في آنٍ واحد. يمكنه أن ينتقد، ويحزن، ويسخر، كل ذلك في منشور واحد.

يشير الخبراء إلى أن هذا ليس توجهاً عابراً، بل هو انعكاس لكيفية تعامل الجيل الرقمي مع العالم. يقول الدكتور فاروق: "نشهد تطوراً عاطفياً لجيل كامل. قد لا يمتلكون الأدوات نفسها التي كانت لدينا، لكن هذا لا يعني أنهم لا يشعرون بها. في الواقع، ربما يشعرون بها أكثر من اللازم".