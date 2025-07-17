العراق: مصرع 60 شخصاً في حريق مركز التسوق

قالت السلطات الصحية في مدينة الكوت بشرق العراق ومصدران بالشرطة لرويترز يوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في متجر كبير الحجم بالمدينة أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وفقد 11 آخرين.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تلتهم مبنى من خمسة طوابق في مدينة الكوت ليلاً، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة المقاطع بشكل مستقل.
وقال مسؤول صحي بالمدينة لرويترز "لقد جمعنا قائمة تضم 59 ضحية تم التأكد من هوياتهم لكن إحدى الجثث كانت محترقة بشدة لدرجة أنه كان من الصعب للغاية التعرف عليها."
وقال مسؤول المدينة علي المياحي لرويترز "لدينا المزيد من الجثث التي لم يتم انتشالها بعد تحت أنقاض الحريق."
اندلع الحريق في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وورد أنه بدأ في الطابق الأول قبل أن يمتد سريعًا إلى هايبر مول. ولم يُعرف سبب الحريق على الفور، لكن أحد الناجين قال لوكالة فرانس برس إن مكيف هواء انفجر.
ظلت سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفيات حتى الساعة الرابعة فجرا، حيث امتلأت أجنحة مستشفى في الكوت، على بعد نحو 160 كيلومترا (100 ميل) جنوب شرق بغداد.
وقال مراسل وكالة فرانس برس إن المركز التجاري لم يفتح أبوابه إلا قبل خمسة أيام، وأفاد برؤية جثث متفحمة في المستشفى.
وتم احتواء الحريق منذ ذلك الحين، لكن رجال الإطفاء واصلوا البحث عن الضحايا المفقودين.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أقارب الضحايا وهم ينتظرون في المستشفى للحصول على أخبار، فيما انهار بعضهم من الحزن.
وشوهد رجل جالسا على الأرض، يضرب صدره ويصرخ، "يا أبي، يا قلبي".
وتجمع العشرات من الأشخاص أمام المستشفى يتفقدون سيارات الإسعاف عند وصولها، وانهار بعضهم على الأرض من شدة الألم.
وقال أحدهم ويدعى ناصر القريشي، وهو طبيب في الخمسينيات من عمره، إنه فقد خمسة من أفراد عائلته في الحريق.
قال لوكالة فرانس برس: "لقد حلّت بنا كارثة. ذهبنا إلى المركز التجاري لتناول بعض الطعام والعشاء والهرب من انقطاع الكهرباء في المنزل".
"انفجر مكيف الهواء في الطابق الثاني ثم اندلعت النيران ولم نتمكن من الهرب."
وأعلن مياهي الحداد لمدة ثلاثة أيام، وقال إن السلطات المحلية سترفع دعوى قضائية ضد مالك المركز التجاري ومقاول البناء.
وقال المحافظ إن التحقيق جار في سبب الحادث، مضيفا أن النتائج الأولية من المتوقع أن تظهر خلال 48 ساعة.
وقال إن "المأساة تشكل صدمة كبيرة... وتتطلب مراجعة جادة لجميع إجراءات السلامة".
في كثير من الأحيان يتم تجاهل معايير السلامة في قطاع البناء في العراق، والبلاد، التي تعاني بنيتها التحتية من الإهمال بعد عقود من الصراع، غالبا ما تكون مسرحا لحرائق وحوادث مميتة.
تزداد الحرائق خلال فصل الصيف الحارق مع اقتراب درجات الحرارة من 50 درجة مئوية (122 درجة فهرنهايت).
في سبتمبر/أيلول 2023، أدى حريق إلى مقتل ما لا يقل عن 100 شخص عندما اندلع في قاعة زفاف عراقية مزدحمة، مما أثار حالة من الذعر بين الحضور للخروج من القاعة.
في يوليو/تموز 2021، أدى حريق في وحدة كوفيد بمستشفى في جنوب العراق إلى مقتل أكثر من 60 شخصًا.
وقال محافظ واسط محمد المياحي لوكالة الانباء العراقية الرسمية (واع): "بلغ عدد الضحايا نحو 50 شخصا بين شهيد وجريح في الحريق المأساوي الذي اندلع في مركز تجاري كبير".