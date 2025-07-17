العراق: مصرع 60 شخصاً في حريق مركز التسوق

قالت السلطات الصحية في مدينة الكوت بشرق العراق ومصدران بالشرطة لرويترز يوم الخميس إن حريقا هائلا اندلع في متجر كبير الحجم بالمدينة أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وفقد 11 آخرين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة اللهب تلتهم مبنى من خمسة طوابق في مدينة الكوت ليلاً، بينما كان رجال الإطفاء يحاولون احتواء الحريق. ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة المقاطع بشكل مستقل.

وقال مسؤول صحي بالمدينة لرويترز "لقد جمعنا قائمة تضم 59 ضحية تم التأكد من هوياتهم لكن إحدى الجثث كانت محترقة بشدة لدرجة أنه كان من الصعب للغاية التعرف عليها."

وقال مسؤول المدينة علي المياحي لرويترز "لدينا المزيد من الجثث التي لم يتم انتشالها بعد تحت أنقاض الحريق."

اندلع الحريق في وقت متأخر من يوم الأربعاء، وورد أنه بدأ في الطابق الأول قبل أن يمتد سريعًا إلى هايبر مول. ولم يُعرف سبب الحريق على الفور، لكن أحد الناجين قال لوكالة فرانس برس إن مكيف هواء انفجر.

ظلت سيارات الإسعاف تنقل المصابين إلى المستشفيات حتى الساعة الرابعة فجرا، حيث امتلأت أجنحة مستشفى في الكوت، على بعد نحو 160 كيلومترا (100 ميل) جنوب شرق بغداد.

وقال مراسل وكالة فرانس برس إن المركز التجاري لم يفتح أبوابه إلا قبل خمسة أيام، وأفاد برؤية جثث متفحمة في المستشفى.

وتم احتواء الحريق منذ ذلك الحين، لكن رجال الإطفاء واصلوا البحث عن الضحايا المفقودين.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي أقارب الضحايا وهم ينتظرون في المستشفى للحصول على أخبار، فيما انهار بعضهم من الحزن.