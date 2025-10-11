السلطات العُمانية تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اليوم﻿

أصدرت شرطة عُمان بياناً توعوياً لسكان السلطنة يتضمن إرشادات حول كيفية التعامل مع الأحوال الجوية القادمة، والتي تشمل هطول أمطار غزيرة.
وكان المركز الوطني للأرصاد في سلطنة عُمان قد أصدر في وقت سابق تنبيهاً يُفيد بأن البلاد قد تشهد هطول أمطار غزيرة يوم السبت، وذلك في الفترة من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً بتوقيت عُمان.
وجاء في نص بيان شرطة عُمان ما يلي:
عدم محاولة عبور الأودية (مجارِي السيول).
الحفاظ على مسافة أمان وتجنّب التوقف المفاجئ.
استخدام مسّاحات الزجاج الأمامي بشكل منتظم لضمان وضوح الرؤية.
تخفيف السرعة لضمان السلامة.
توقع المركز أن تتأثر سلطنة عُمان بمنخفض جوي يؤدي إلى هطول أمطار رعدية على المحافظات الشمالية، مع احتمال نشاط السحب الركامية على محافظات شمال وجنوب الباطنة، والظاهرة، والداخلية، والبريمي.
ومن المتوقع أن تتراوح كمية الأمطار بين 20 و60 ملم، مما قد يتسبب في جريان الأودية وحدوث فيضانات في المناطق المنخفضة.
كما من المنتظر أن تمتد الحالة الجوية لتؤثر على الأجزاء الشمالية من محافظتي شمال وجنوب الشرقية، ومحافظة الوسطى، وخصوصاً من ولاية مصيرة، حيث يُتوقع تساقط أمطار تتراوح بين 10 و30 ملم.
ومن المرجح أيضاً أن تشهد بعض المناطق الساحلية في محافظة مسقط أمطاراً خفيفة إلى متوسطة تتراوح بين 5 و10 ملم، مصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى تدني مستوى الرؤية الأفقية.
ودعت هيئة الطيران المدني الجميع إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنب عبور الأودية أثناء هطول الأمطار، والابتعاد عن المناطق المنخفضة.
أمطار غزيرة متوقعة تتراوح بين 20 و60 ملم.
احتمالية حدوث فيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.
رياح قوية متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح بين 15 و35 عقدة (28 إلى 64 كيلومتراً في الساعة).
انخفاض مستوى الرؤية الأفقية أثناء العواصف الرعدية.