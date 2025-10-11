السلطات العُمانية تحذر من أمطار غزيرة وفيضانات محتملة اليوم﻿

وكان المركز الوطني للأرصاد في سلطنة عُمان قد أصدر في وقت سابق تنبيهاً يُفيد بأن البلاد قد تشهد هطول أمطار غزيرة يوم السبت، وذلك في الفترة من الثانية ظهراً وحتى العاشرة مساءً بتوقيت عُمان.