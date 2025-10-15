السلطات العُمانية تحتجز سائقين تهوروا في وادٍ جارٍ

وأصدرت عُمان مؤخرًا عدة تنبيهات للسكان، تُبلغهم فيها بأحوال جوية غير مستقرة. ففي 14 أكتوبر، أصدرت الأرصاد الجوية العُمانية تحذيرًا من هبوب تيار هوائي واحتمال هطول أمطار في بعض المناطق.