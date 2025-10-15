السلطات العُمانية تحتجز سائقين تهوروا في وادٍ جارٍ

أوقفت السلطات العمانية عددا من الأشخاص بعد انتشار مقطع فيديو لهم وهم يقودون سيارة بتهور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول، قالت شرطة عمان إن قيادة شرطة محافظة شمال الباطنة ألقت القبض على المتهمين بعد مشاهدتهم وهم يقودون سيارتهم بتهور في وادٍ جارٍ بولاية الخابورة.
وأضافت إن هذا الفعل عرّض حياتهم وحياة الآخرين للخطر. كما أن الإجراءات القانونية جارية ضد المتهمين.
وأصدرت عُمان مؤخرًا عدة تنبيهات للسكان، تُبلغهم فيها بأحوال جوية غير مستقرة. ففي 14 أكتوبر، أصدرت الأرصاد الجوية العُمانية تحذيرًا من هبوب تيار هوائي واحتمال هطول أمطار في بعض المناطق.
وحثت السلطات مراراً وتكراراً السكان على تجنب المناطق التي تشهد أمطاراً غزيرة أو القيادة عبر الأودية المتدفقة، لخطورة ذلك.