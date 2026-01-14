السفارة الأمريكية في السعودية تحذر رعاياها وتدعو لتجنب المنشآت العسكرية

أبلغت السفارة الأمريكية في المملكة العربية السعودية موظفيها يوم الأربعاء بضرورة التصرف بحذر وتجنب المنشآت العسكرية بعد أن هددت واشنطن بالرد على حملة الحكومة ضد الاحتجاجات في إيران.
قالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "بالنظر إلى التوترات الإقليمية المستمرة، نصحت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية موظفيها بتوخي المزيد من الحذر والحد من السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة. ونوصي المواطنين الأمريكيين في المملكة بفعل الشيء نفسه."
جاء في الإشعار على موقعهم الإلكتروني: "تواصل البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية مراقبة الوضع الإقليمي. ونشجع جميع المسافرين على مراجعة أحدث تنبيهاتنا الأمنية، ومراجعة أي خطط سفر في حال حدوث اضطرابات، واتخاذ القرارات المناسبة لأنفسهم ولعائلاتهم. في هذا الوقت، لم تتغير كوادر وعمليات البعثة الأمريكية، وتستمر الخدمات القنصلية كالمعتاد."
وأضافوا: "ننصح جميع المواطنين الأمريكيين بالحفاظ على خطة سلامة شخصية. يمكن أن تحدث الأزمات بشكل غير متوقع أثناء السفر أو العيش في الخارج، وتساعد الخطة الجيدة على التفكير في السيناريوهات المحتملة وتحديد أفضل مسار للعمل مسبقًا."
كما أدرج الإشعار عددًا من الإجراءات التي يمكن اتخاذها:
الرجوع إلى موقعهم الإلكتروني للحصول على أحدث تنبيهات الأمان.
التسجيل في برنامج تسجيل المسافر الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية. يمنحك التسجيل في برنامج STEP أحدث التحديثات الأمنية ويسهل على السفارة الأمريكية الاتصال بك في حالات الطوارئ.
التأكد من امتلاك جواز سفر أمريكي ساري المفعول للسفر المفاجئ؛ زيارة موقعهم الإلكتروني لتحديد موعد لجواز السفر.
كن على دراية بمحيطك.
تجنب أي مظاهرات وتجمعات كبيرة، والمناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الشرطة.
مراقبة مصادر المعلومات الرسمية.
اتباع تعليمات السلطات المحلية.