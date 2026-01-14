السفارة الأمريكية في السعودية تحذر رعاياها وتدعو لتجنب المنشآت العسكرية

قالت السفارة في بيان على موقعها الإلكتروني: "بالنظر إلى التوترات الإقليمية المستمرة، نصحت البعثة الأمريكية في المملكة العربية السعودية موظفيها بتوخي المزيد من الحذر والحد من السفر غير الضروري إلى أي منشآت عسكرية في المنطقة. ونوصي المواطنين الأمريكيين في المملكة بفعل الشيء نفسه."