السعودية: 900 ألف مصلى جديد قرب الحرم المكي

أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، يوم الأربعاء، مشروعاً تطويرياً ضخماً بجوار المسجد الحرام في مكة المكرمة، ومن شأن هذا المشروع أن يضيف نحو 900,000 مساحة صلاة داخلية وخارجية، وفقاً لما ذكرته الشركة المكلّفة بتنفيذ المشروع.

الشركة المطوّرة، "رؤى الحرم المكي"، قالت إن المشروع متعدد الاستخدامات، الذي تبلغ مساحته 12 مليون متر مربع ويُطلق عليه اسم "بوابة الملك سلمان"، سيعمل على تحسين الوصول إلى المسجد الحرام، دون تقديم تفاصيل حول التكلفة الإجمالية أو موعد الانتهاء.

تطوير حضري ومعايير عالمية

يُمثل المشروع، وهو تطوير تحويلي متعدد الاستخدامات في مدينة مكة المكرمة المقدسة، علامة فارقة في تطوير مكة ومنطقتها المركزية، مما يرسخ مكانتها كمعيار عالمي في التخطيط الحضري الحديث.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن التنمية الحضرية وتحول البنية التحتية في مشروع "بوابة الملك سلمان" سيساهمان في تعزيز الوصول إلى المسجد الحرام والارتقاء بجودة الخدمات، مضيفةً أنه سيتم ربطه بـ شبكات النقل العام.

مساهمة اقتصادية وثقافية

تهدف هذه الوجهة المتكاملة متعددة الاستخدامات إلى إعطاء الأولوية لرفع مستوى الخدمات المُقدَّمة حالياً، مع توفير تجارب سكنية وضيافة وتجارية وثقافية.

كما سيقوم المشروع بترميم وتطوير ما يقرب من 19,000 متر مربع من المواقع التراثية، مما يحافظ على الإرث الثقافي والتاريخي لمكة. وسيساهم المشروع في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 للتحول الاقتصادي من خلال توفير أكثر من 300,000 وظيفة بحلول عام 2036.

(بمدخلات من رويترز)