السعودية والإمارات تعلنان مواعيد عطلة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

القطاع الحكومي الاتحادي: تبدأ العطلة من الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 23 مارس.

القطاع الخاص: تبدأ العطلة من الخميس 19 مارس وحتى السبت 21 مارس. أما الموظفون الذين يعملون عادةً يوم الأحد، فيتعين عليهم العودة للعمل في 22 مارس.