السعودية والإمارات تعلنان مواعيد عطلة عيد الفطر للقطاعين العام والخاص

أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، 4 مارس، عن عطلة عيد الفطر المبارك لعام 2026 لموظفي القطاعين العام والخاص في كافة أنحاء المملكة.
ومن المقرر أن تبدأ العطلة الرسمية يوم الأربعاء 18 مارس، والذي يوافق 29 رمضان 1447 هـ، وتستمر لمدة أربعة أيام لجميع الموظفين، على أن يُستأنف العمل الرسمي يوم الأحد 22 مارس، وفقاً لما ذكرته الجهات المختصة.
يُذكر أن المواعيد الدقيقة لعيد الفطر سيتم تأكيدها بعد استطلاع هلال شهر شوال.
عطلة عيد الفطر في دولة الإمارات
من جهة أخرى، أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة مسبقاً عن عطلة عيد الفطر لموظفي القطاعين الاتحادي والخاص على النحو التالي:
القطاع الحكومي الاتحادي: تبدأ العطلة من الخميس 19 مارس 2026، وتستمر حتى الأحد 22 مارس 2026، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الاثنين 23 مارس.
القطاع الخاص: تبدأ العطلة من الخميس 19 مارس وحتى السبت 21 مارس. أما الموظفون الذين يعملون عادةً يوم الأحد، فيتعين عليهم العودة للعمل في 22 مارس.
ملاحظة هامة: أوضحت السلطات أنه في حال أتمّ شهر رمضان 30 يوماً، فسيتم تمديد عطلة القطاع الخاص لتشمل يوم الأحد 22 مارس 2026.