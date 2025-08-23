السعودية: مهاجر هندي ممنوع من السفر يعود إلى وطنه بعد نجاته من حادث

عاد مهاجر هندي كان يتلقى العلاج في المستشفى بالمملكة العربية السعودية خلال الأشهر الأربعة الماضية بعد تعرضه لحادث خطير إلى وطنه أخيرًا يوم السبت (23 أغسطس).

وأعلنت السفارة الهندية في بيان نشرته على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" عودة المواطن الهندي شافيج حامد الذي كان يتلقى العلاج في المملكة منذ الحادث.

"يسعدنا أن نعلن أن السيد شافيج حامد، الذي كان في المستشفى لمدة أربعة أشهر بعد تعرضه لحادث، يعود إلى الهند اليوم ليلتقي بعائلته"، حسبما ذكرت السفارة في بيان.

لم تكن عودة شافيج سهلة. فبالإضافة إلى معاناته الصحية، واجه حظرًا على المغادرة بسبب مستحقات مالية كبيرة. تدخلت السفارة للتفاوض على حل، وتمكنت من الإعفاء من معظم الالتزامات المالية.

وأضافت السفارة "خلال فترة وجوده في المستشفى، قمنا بالتنسيق الوثيق مع السلطات الطبية لضمان حصوله على الرعاية والعلاج المناسبين".

"جولة حول العالم، لابوبو لابنتي": مهاجر هندي في دبي يفوز بمليون دولار ويكشف عن خططه مهاجر هندي في دبي يفوز بمليون دولار مع زملائه بعد جهد استمر 6 سنوات في السوق الحرة مواطن إماراتي يتوفى في مكة بعد أداء العمرة، بعد أيام من الحادث المميت لابنه