السعودية: مقتل هندي بالرصاص بعد خلاف على شراء مواد محظورة

ألقت شرطة محافظة جدة القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية لمخالفتهما نظام أمن الحدود السعودي، بعد أن أطلق أحدهما النار على هندي، نقل على إثرها إلى المستشفى وتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.