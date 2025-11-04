السعودية: مقتل هندي بالرصاص بعد خلاف على شراء مواد محظورة

قالت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين، إن مقيما هنديا في المملكة العربية السعودية توفي إثر خلاف مالي بشأن شراء مواد محظورة في منطقة جبلية.
ألقت شرطة محافظة جدة القبض على شخصين من الجنسية الإثيوبية لمخالفتهما نظام أمن الحدود السعودي، بعد أن أطلق أحدهما النار على هندي، نقل على إثرها إلى المستشفى وتلقى العلاج، إلا أنه فارق الحياة متأثراً بجراحه.
وكشفت التحقيقات اللاحقة التي أجرتها السلطات أن المتهمين الإثيوبيين متورطان في الاتجار بالمواد المحظورة والمخدرات.
وأوضحت الجهات المختصة أنه تم إحالة الشخصين إلى النيابة العامة السعودية، واتخذت الإجراءات النظامية بحقهما.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى عن الحادث، كما لم يصدر أي بيان عن السفارة الهندية في السعودية.