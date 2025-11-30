السعودية: مطار الملك خالد الدولي يطلق خطة تحول كبرى خلال 2026

كجزء من الخطة، سيتم تنفيذ إعادة توزيع تشغيلية كبيرة بين الصالات بعد الانتهاء من إعادة تصميمها للحفاظ على الهوية المعمارية الأصلية للمطار. ووفقًا للتنظيم الجديد، سيتم تخصيص الصالة رقم 5 للرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران الأجنبية، بينما ستُخصص الصالتان 3 و4 للرحلات الداخلية. وفي الوقت نفسه، ستستمر الصالتان 1 و2 في خدمة الرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران الوطنية.