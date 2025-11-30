السعودية: مطار الملك خالد الدولي يطلق خطة تحول كبرى خلال 2026

في الوقت الذي تستعد فيه شركة مطارات الرياض (RAC) لإدارة وتشغيل مطار الملك خالد الدولي (KKIA)، أعلنت يوم السبت أن خطة تحول كبرى ستبدأ خلال الربع الأول من عام 2026.
تُعد هذه الخطة واحدة من أبرز مشاريع تطوير مطار الملك خالد الدولي، وتهدف إلى تعزيز رؤية المطارات نظرًا لنطاقها التشغيلي والتنظيمي الشامل لشركة مطارات الرياض. وستكون هذه أول عملية تطوير شاملة للمطار منذ افتتاحه قبل أكثر من 40 عامًا.
كجزء من الخطة، سيتم تنفيذ إعادة توزيع تشغيلية كبيرة بين الصالات بعد الانتهاء من إعادة تصميمها للحفاظ على الهوية المعمارية الأصلية للمطار. ووفقًا للتنظيم الجديد، سيتم تخصيص الصالة رقم 5 للرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران الأجنبية، بينما ستُخصص الصالتان 3 و4 للرحلات الداخلية. وفي الوقت نفسه، ستستمر الصالتان 1 و2 في خدمة الرحلات الدولية التي تشغلها شركات الطيران الوطنية.
من المتوقع أن تؤدي عملية إعادة التنظيم الكبرى هذه إلى زيادة سعة الصالات وتحسين سهولة الحركة بين الصالات وتقليل فترات الانتظار بين الرحلات، الأمر الذي من شأنه تعزيز تجربة المسافرين وجودة الخدمات المقدمة. وسيتم الإعلان عن الموعد الفعلي لإعادة التنظيم بمجرد تأكيد جاهزية جميع قطاعات المطار وشركات الطيران للتشغيل.
أكدت شركة مطارات الرياض، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة (مطارات)، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية طموحة لتحسين تجربة المسافرين في مطار الملك خالد الدولي، وتشمل حزمة من المبادرات التطويرية الرامية إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وجودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
وتهدف خطة التحول الشاملة لمطار الملك خالد الدولي إلى دعم الطموحات والأهداف الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران السعودي، وتعزيز مكانته الإقليمية والدولية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، من خلال تطوير قطاع النقل الجوي وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي يربط بين ثلاث قارات عبر بنية تحتية متقدمة وتجربة سفر عالمية المستوى.