السعودية: لا جريمة قتل في حفر الباطن.. الأمن يكشف تفاصيل "الفيديو المفبرك"

قالت السلطات إن الحادثة تتعلق بخلافات عائلية تم التعامل معها
ميهير دانجال
تاريخ النشر

قالت السلطات إن مقطع فيديو متداول يزعم ارتكاب جريمة قتل في حفر الباطن بالمملكة العربية السعودية غير صحيح.

في توضيح على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت وزارة الداخلية بالمملكة إن المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية صرح بأن الفيديو المتداول عبر الإنترنت "غير صحيح".

قالت السلطات إن الحادثة تتعلق بخلافات عائلية تم التعامل معها، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما تم القبض على الشخص الذي سجل ونشر الفيديو لمخالفته نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبموجب نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، يمكن أن يُحكم على المخالفين بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، و/أو غرامة تصل إلى 3 ملايين ريال سعودي.

