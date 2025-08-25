السعودية: ضبط 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر

في شهر واحد فقط، تم توجيه الاتهام إلى أكثر من 17 ألف شخص بانتهاك قوانين الحدود أو الإقامة في المملكة العربية السعودية.
تتولى المديرية العامة للجوازات في المملكة جميع القضايا المتعلقة بجوازات السفر، وتصاريح الإقامة، ودخول وخروج الوافدين، وغيرها. وقد نشرت الهيئة على موقع X أنها رصدت 17,430 مخالفة تتعلق بإقاماتهم، أو تصاريح عملهم، أو عبورهم الحدود.
وذكرت الهيئة أن جميع هؤلاء الأفراد قد خضعوا لعقوبات. وتشمل عقوبات هذه المخالفات السجن والترحيل و/أو الغرامة.
وحثت المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية على عدم تسهيل هذه الانتهاكات - سواء عن طريق توفير أو مساعدة المخالفين في العثور على وسائل النقل أو العمل أو المأوى.
أي خرق لقوانين الإقامة أو العمل أو أمن الحدود يُبلّغ عنه للسلطات بسرية تامة. وقد أكدت الهيئة للمواطنين والمقيمين عدم مسؤولية من يُبلّغون عن ذلك.