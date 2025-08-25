السعودية: ضبط 17 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل خلال شهر

تتولى المديرية العامة للجوازات في المملكة جميع القضايا المتعلقة بجوازات السفر، وتصاريح الإقامة، ودخول وخروج الوافدين، وغيرها. وقد نشرت الهيئة على موقع X أنها رصدت 17,430 مخالفة تتعلق بإقاماتهم، أو تصاريح عملهم، أو عبورهم الحدود.