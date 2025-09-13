عالم

السعودية: سماع دوي انفجار قوي قرب المسجد النبوي الشريف ودعوة السكان لتجنب التكهنات

أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أجساماً مجهولة الهوية في السماء قرب المسجد النبوي الشريف.
السعودية: سماع دوي انفجار قوي قرب المسجد النبوي الشريف ودعوة السكان لتجنب التكهنات
تاريخ النشر

تفاجأ المصلون قرب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد أجسام مجهولة الهوية في السماء قبل الفجر قرب المسجد النبوي الشريف.

وقع الحادث حوالي الساعة 5:43 صباحًا بالتوقيت المحلي. أثارت مشاهد الحادث تكهنات بين العامة. مع ذلك، حثّت مؤسسة الحرمين الناس على تجنب نشر معلومات غير مؤكدة.

تابع آخر الأخبار. تابع KT على قنوات واتساب.

صرحت إدارة الحرمين الشريفين في بيان لها على موقع X: "علمنا بوقوع حادثة قرب المسجد النبوي الشريف حوالي الساعة 5:43 من صباح أمس، سُمع خلالها دوي انفجار قوي، وظهرت بعض اللقطات. ندعو الجميع إلى الامتناع عن التكهنات، وانتظار المعلومات الموثوقة من المصادر الرسمية فور توافرها".

السعودية: أكثر من 5 ملايين مسلم يؤدون الصلاة في المسجد النبوي بالمدينة المنورة باكستان: 52 قتيلاً و50 جريحاً في انفجار قرب المسجد أثناء تجمع المصلين لإحياء ذكرى المولد النبوي

موصى به

No stories found.
Khaleej Times - Arabic Edition
www.khaleejtimes.com