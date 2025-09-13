السعودية: سماع دوي انفجار قوي قرب المسجد النبوي الشريف ودعوة السكان لتجنب التكهنات

تفاجأ المصلون قرب المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، فجر اليوم الخميس، بسماع دوي انفجار قوي في المنطقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة شؤون الحرمين.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رصد أجسام مجهولة الهوية في السماء قبل الفجر قرب المسجد النبوي الشريف.
وقع الحادث حوالي الساعة 5:43 صباحًا بالتوقيت المحلي. أثارت مشاهد الحادث تكهنات بين العامة. مع ذلك، حثّت مؤسسة الحرمين الناس على تجنب نشر معلومات غير مؤكدة.
صرحت إدارة الحرمين الشريفين في بيان لها على موقع X: "علمنا بوقوع حادثة قرب المسجد النبوي الشريف حوالي الساعة 5:43 من صباح أمس، سُمع خلالها دوي انفجار قوي، وظهرت بعض اللقطات. ندعو الجميع إلى الامتناع عن التكهنات، وانتظار المعلومات الموثوقة من المصادر الرسمية فور توافرها".