السعودية: سماع دوي انفجار قوي قرب المسجد النبوي الشريف ودعوة السكان لتجنب التكهنات

صرحت إدارة الحرمين الشريفين في بيان لها على موقع X: "علمنا بوقوع حادثة قرب المسجد النبوي الشريف حوالي الساعة 5:43 من صباح أمس، سُمع خلالها دوي انفجار قوي، وظهرت بعض اللقطات. ندعو الجميع إلى الامتناع عن التكهنات، وانتظار المعلومات الموثوقة من المصادر الرسمية فور توافرها".